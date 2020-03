La facturation de la blockchain en Chine a déjà atteint la ville de Pékin

Une dernière annonce des services fiscaux municipaux de la ville de Pékin a révélé cette facturation Blockchain, notamment en Chine. Il sera testé dans cette ville au moyen d’un outil qui a été utilisé pour la première fois dans le centre technologique de la Chine. Plus précisément à Shenzhen.

Selon cette annonce, le système sera exploité comme un système pilote basé sur la ville. Fondamentalement pour la plateforme de facturation Blockchain.

Ainsi, les autorités fiscales municipales ont déclaré que la facturation de Blockchain serait progressivement étendue à tous les parkings et parcs locaux. Tous sous la juridiction de la ville de Pékin.

L’objectif principal est de réduire la complexité de la facturation électronique. De plus, permettre à la gestion fiscale d’être beaucoup plus efficace et rentable pour tout le monde.

La facturation de la blockchain en Chine vise à lutter contre la fraude

Le plan consiste à gérer la facturation Blockchain en tant qu’outil de guide fiscal. Tout cela pour lutter contre le marché des factures noires et illégales.

Apparemment, beaucoup ont déjà utilisé ces marchés frauduleux pour obtenir de faux reçus. Ce qui leur permet de minimiser les impôts, de victimiser et de clientéliser. Y compris aussi pour arriver à réclamer le remboursement des dépenses qui n’ont pas été faites.

Selon cette annonce, cet outil permet des contrats intelligents. Ainsi que des algorithmes de chiffrement afin de maintenir les mesures d’expansion, de dépôt, de transmission, de protection et de ne pas altérer ces factures.

Ce système a la capacité de surveiller les documents de facturation. Où il est impossible de modifier les données. Ce qui garantira qu’une fois les données insérées. Celles-ci ne peuvent en aucun cas être modifiées.

Pour lesquels désormais, les utilisateurs du système n’utiliseront que leur appareil mobile. Également à partir de votre propre ordinateur portable, pour interagir avec ce système.

Il est reconnu que le coût opérationnel de la mise en œuvre de la facturation de la blockchain en Chine est vraiment faible. Cela favorisera une relation fiscale propre et honnête entre les contribuables et les autorités responsables.

Les associations de test privées à Pékin ne seront pas incluses

Ce programme de facturation de la blockchain en Chine a été initialement dévoilé dans la ville de Shenzhen l’année dernière. Tout cela sous la direction de la crypto-monnaie de la Digital Bank of China. Selon les rapports publiés par les entités, dans la ville technologique, plus de 10 000 factures liées à la Blockchain ont été déployées et de nombreuses entreprises en sont déjà propriétaires.

Cependant, ce test à Pékin n’implique aucune entreprise privée selon ce qu’ils ont estimé ou dit. La facturation Blockchain a donc été développée à Shenzhen en collaboration avec un partenariat avec les développeurs de l’application de messagerie We Chat.