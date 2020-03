La famille Acer Predator s’agrandit avec deux nouveaux moniteurs

Acer a annoncé le lancement de deux nouveaux moniteurs de la série Predator spécialement conçus pour les grands joueurs, comme le montrent deux de ses principales fonctionnalités: une fréquence de mise à jour de 240 Hz et un temps de réponse de 0,5 millisecondes.

Les développements pour les jeux continuent de se nourrir comme aucun autre segment du marché des PC. Les moniteurs sont l’un d’entre eux et il n’y a pas de semaine où nous n’avons pas de nouvelles versions.

Les nouveaux Acer Predator sont nommés par modèle, XB253QGX et XB273GX. Ils ont une taille de 24,5 pouces et 27 pouces, respectivement, une résolution native de 1080p et les deux utilisent des panneaux IPS, une technologie généralement moins utilisée que VA dans ce type de modèles spécialisés dans les jeux.

Ils prennent en charge les technologies de synchronisation d’images NVIDIA G-Sync et la norme VESA Adaptive-Sync. Les deux ont des certifications Écran HDR400, ce qui signifie que sa luminosité maximale est de 400 nits. Son rapport de contraste statique est de 1 000: 1, tandis que ses angles de vision profitent des panneaux IPS pour offrir 178 degrés verticalement et horizontalement.

Acer a équipé ces moniteurs de trois entrées vidéo, un port DisplayPort 1.2a et deux ports HDMI 2.0b. Ils comprennent également un concentrateur USB avec quatre ports USB 3.0, une sortie casque de 3,5 mm et deux haut-parleurs stéréo de 2 watts. L’Acer Predator offre un look agressif et une base qui permet la hauteur, l’inclinaison, la rotation et le pivotement. Ils peuvent fonctionner en mode portrait, ont une gestion des câbles intégrée et ont également un éclairage RVB pour la personnalisation.

Bien sûr, compte tenu des performances maximales dans les jeux PC, les caractéristiques les plus importantes sont le taux de rafraîchissement commenté de 240 Hz et le temps de réponse de 0,5 millisecondes (avec mode prioritaire). Ces données sont les plus avancées que l’industrie propose actuellement sur les moniteurs.

Quant aux prix, le modèle 25 pouces est au prix de l’échange de 430 $ et le 27 pouces autour 500 dollars. Ils sont disponibles chez Acer Japan et nous espérons vous voir bientôt sur d’autres marchés internationaux.