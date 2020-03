La famille de super-héros la plus étrange vient de rejoindre l’univers de DC

L’univers de DC Comics n’est pas étranger aux personnages étranges et bizarres. Des voyous à thème particulier comme The Condiment King ou des héros hallucinants comme Matter Eater Lad ou Bouncing Boy, disant que les bandes dessinées produisent des personnages bizarres, même ridicules serait une sous-estimation des proportions de la taille de Galactus. Mais l’un des héros les plus bizarres de DC jamais créés est de retour. Et il a amené de la compagnie.

Apparu pour la première fois en 1989 dans Secret Origins Vol 2 # 46, Arm-Fall-Off BoySes pouvoirs sont assez explicites. Il peut retirer ses appendices et les utiliser comme armes de mêlée contre ses ennemis. Il avait espéré utiliser ces “capacités” pour prouver sa valeur à La Légion des Super-Héros et rejoindre l’équipe. Considérant que la Légion se heurterait fréquemment à des menaces pouvant mettre fin à l’univers, ils ont vu peu d’utilité pour un homme qui pourrait simplement retirer son bras et le balancer comme un club. Peu impressionnée, la Légion a décliné sa demande d’adhésion. Désormais sous le nom moins descriptif, mais aussi moins risible “Splitter”, le héros a fait une apparition dans Pal Jimmy Olsen # 9 de Superman pour fournir au journaliste intrépide une interview … amenant toute sa famille avec lui.

Il semble que la plupart des membres de la famille d’Arm-Fall-Off Boy (de son vrai nom Floyd Belkin) partagent des surnoms sans inspiration et des capacités étranges. Nous rencontrons ses parents, les jambes-chute-apart-in des segments papa et Head Fall Off Mom; La sœur de Belkin, Fingers Fall Off Gal; et sa grand-mère, Butt-Fall-Off Geema Deb-Deb. Nous rencontrons également le beau-grand-père de Belkin, Glen, qui ne semble pas posséder ses propres super-pouvoirs, ainsi que le chien de la famille, Elmer.

La source des “pouvoirs” de Arm-Fall-Off Boy a été évoquée dans les bandes dessinées, Matter Eater Lad affirmant qu’il les avait exposés à un dangereux élément anti-gravité, bien que cela n’ait jamais été canoniquement confirmé. La version originale de Arm-Fall-Off Boy a été effacée de la continuité DC dans la crise sur les terres infinies et les sagas Zero Hour, il sera donc intéressant de voir comment cette incarnation moderne jouera dans l’univers dans son ensemble, en supposant que le personnage colle autour et ce n’était pas seulement un clin d’œil effronté et un signe de tête aux fans inconditionnels qui reconnaîtraient le personnage obscur.

Verrons-nous plus de sa famille? Il pourrait probablement être assez intéressant de voir comment les segments Legs-Fall-Apart-In Dad et Head Fall Off Mom s’en sortent face à face avec des gens comme Darkseid. Et cela vous fait vous demander, si Arm-Fall-Off Boy était trop décevant pour The Legion of Super-Heroes, comment auraient-ils réagi à Butt-Fall-Off Geema Deb-Deb?

Peut-être que certaines de ces questions et d’autres recevront une réponse lorsque Le copain de Superman Jimmy Olsen # 10 arrive dans les magasins en avril.

