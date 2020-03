La FCC votera l’échéance de juillet 2021 obligeant les transporteurs à fournir des services de blocage des appels automatisés

La Federal Communications Commission a annoncé qu’elle voterait plus tard ce mois-ci sur les règles qui obligeraient toutes les entreprises de télécommunications et de câblodistribution à fournir aux clients une technologie de blocage d’appels. Cela survient après que le Congrès a adopté la loi sur la trace, et que le président Trump l’a signée.

La loi oblige la FCC à élaborer des règles pour obliger les fournisseurs de voix à mettre en œuvre le protocole Shaken / Stir pour authentifier les appels. CNET détaille la trame de fond:

En juin, la FCC a proposé et sollicité des commentaires du public sur la question de savoir si elle devrait obliger les fournisseurs à utiliser le protocole Shaken / Stir que les opérateurs peuvent mettre en œuvre pour authentifier l’origine d’un appel et le bloquer automatiquement s’il s’agit d’un appeleur illégal.

Puis, en décembre, le Congrès a été adopté et le président Donald Trump a promulgué la loi sur la trace, qui rend la conformité Shaken / Stir obligatoire pour tous les fournisseurs de services vocaux. La loi ordonne à la FCC d’élaborer des règles exigeant que les fournisseurs de services vocaux mettent en œuvre la technologie dans un délai de 18 mois.

Plus tard ce mois-ci, la FCC votera sur des règles qui donneraient aux compagnies de téléphone et de câblodistribution jusqu’au 20 juillet 2021 pour se conformer à la loi. Le président de la FCC, Ajit Pai, a expliqué que bien que de nombreuses compagnies de téléphone aient adopté cette technologie par leurs propres moyens, il est clair que l’action de la FCC est nécessaire.

Par exemple, les quatre grands opérateurs aux États-Unis – AT&T, T-Mobile, Verizon et Sprint – ont tous commencé le processus de mise en œuvre de Shaken / Stir selon leur propre calendrier. Certes, nous aimerions voir une date d’exigence avant juin 2021.

“L’année dernière, j’ai exigé que les grandes compagnies de téléphone déploient volontairement Shaken / Stir, et un certain nombre d’entre elles l’ont fait”, a déclaré Pai dans un communiqué. “Mais il est clair que l’action de la FCC est nécessaire pour stimuler le déploiement généralisé de cette technologie importante. Il n’y a pas de solution miracle en ce qui concerne l’éradication des appels automatisés, mais il s’agit d’un tir critique sur la cible. »

L’argument de la FCC se concentre fortement sur l’utilisation de Shaken / Stir pour «restaurer la confiance des consommateurs dans les informations d’identification de l’appelant et encourager les consommateurs à répondre au téléphone». Il fait également valoir que la technologie contribuera à lutter contre les escroqueries des robots d’appel, ainsi qu’à améliorer la sécurité publique.

Vous pouvez lire l’annonce complète de la FCC ici.

