La FDA autorise des tests sur l’homme pour le vaccin financé par Bill Gates

l’état d’urgence coronavirus forcé le monde à une quarantaine forcée, le virus en fait, fort d’un taux d’infectiosité vraiment élevé, nous a tous obligés à rester isolés pour éviter la propagation incontrôlée de l’épidémie et a forcé la recherche, à déplacer toutes les énergies et ressources pour trouver un remède efficace et permanent pour éradiquer l’agent causal responsable de Covid-19.

Depuis la pandémie affecte le monde entier, de toute évidence, des scientifiques de tous les pays se sont mis à la recherche d’un vaccin et, apparemment, de bonnes nouvelles sont venues d’Amérique, où un vaccin a montré d’excellents effets sur les animaux, candidats à un potentiel solution également pour les humains.

La recherche financée par Bill Gates

Il y a quelques semaines, Bill Gates, fondateur de Microsoft, a proposé de financer la recherche d’un vaccin efficace contre Sars-la recou-2, lui, en collaboration avec la Fondation Gates et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, avait immédiatement proposé au gouvernement d’aider à accélérer la recherche, mais le chiffre mis à disposition par l’entrepreneur n’est pas connu, bien que selon Gates lui-même, il donne 100 des millions de dollars ou un milliard n’auraient fait aucune différence, car notre santé à tous est toujours au premier plan.

La recherche consistait à expérimenter avec 7 vaccins, de manière à atteindre un délai efficace dans les plus brefs délais, Ino-4800, développé par la société pharmaceutique Inovio, a montré d’excellents résultats.

Selon les déclarations du PDG d’Inovio, la société a commencé ses recherches 24 heures sur 24, dès qu’elle disposait de la séquence génétique du virus, essayant ainsi depuis janvier d’offrir les meilleurs résultats possibles.

Apparemment, la première étape est enfin arrivée, l’Ino-4800 a en fait reçu l’approbation de la Food and Drugs Administration (FDA) pour des essais humains, qui ont eu lieu le 40 volontaires adultes en bonne santé, qui n’ont jamais rien à voir avec le coronavirus.

Quatre semaines après la première dose, les volontaires recevront la seconde, avec cependant une réponse immunitaire attendue à la fin de l’été.

C’est certainement un pas en avant qui ouvre la porte à ce qui semble être la solution définitive à la pandémie qui sévit dans le monde depuis des mois.