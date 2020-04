La femme qui est complotée par une conspiration à l’origine du coronavirus à Wuhan

En octobre dernier, deux événements ont coïncidé dans la ville de Wuhan, à l’épicentre de la pandémie de coronavirus qui a depuis gardé le monde à la dérive. En même temps que le premiers cas du désormais connu sous le nom de COVID-19, la septième édition des Jeux militaires mondiaux a eu lieu.

Ce genre d’Olympiques pour ceux enrôlés dans les forces armées de jusqu’à 110 nations, ou Jeux de la Paix, ont reçu plus de 9 300 concurrents dans leur dernière édition et voient le sport comme “un facilitateur diplomatique efficace”. Il ne semble pas que ce soit le cas de Maatje Benassi, un cycliste et réserviste américain de l’US Navy, qui a localisé au centre d’une théorie du complot qui le place à l’origine du coronavirus de Wuhan.

Une coïncidence comme les autres, mais que dans le feu du croisement des accusations entre les gouvernements américain et chinois sur la origine du SRAS-CoV-2, il suffisait de mettre Maatje et son mari Matt dans le réticule Internet. Comme le raconte ., ce qui a commencé en mars dernier comme une théorie de plus aux mains de vieilles connaissances des théories du complot qui inondent le Web a fini par être un cauchemar complet pour le couple américain.

Maatje Benassi a participé au test de cyclisme féminin et, malgré une chute, a terminé le test à Wuhan le même mois que les premiers cas ont été détectés. Aujourd’hui, il suffit d’entrer son nom dans un moteur de recherche pour trouver des dizaines de publications qui la placent comme la patiente zéro du coronavirus à Wuhan. L’une des chaînes ayant le plus d’impact est celle de George Webb, un youtubeur de 59 ans et un journaliste d’investigation autoproclamé qui ** lie Benny Benassi – le créateur de Satisfaction, le hit de 2002 – avec cette Américaine et l’infection à COVID -19.

Bien sûr, le DJ le nie. Lui, un Italien de 53 ans, nie avoir contracté COVID-19, ou au moins avoir souffert de l’un des symptômes de cette maladie. Webb affirme, dans une de ses vidéos sur ce sujet et selon ., que le musicien est néerlandais, comparé à son près de 100 000 abonnés.

Après que la théorie ait attrapé une certaine inertie dans le réseau, où elle a été citée dans des médias contrôlés par l’État chinois tels que Global Times, la famille Benassi affirme avoir reçu un barrage de critiques et même des menaces en ligne, où certains commentaires proposent même de les exécuter.

Pendant ce temps, le couple affirme qu’il se sent totalement impuissant et que, malgré sa position dans les forces armées, il n’a pas les moyens de se défendre contre ce type de menace. En fait, la police elle-même indique que la prochaine étape serait d’engager un avocat privé, par agir contre Webb. Ce serait un excellent investissement pour eux.

À la demande de preuves concrètes et spécifiques pour étayer la théorie de Webb reliant Maatje, son mari et Benny à l’origine du coronavirus, Webb n’en présente aucune, à part des “preuves indirectes” et une source dans un hôpital où il aurait et Selon lui, Maatje travaillerait. YouTube, quant à lui, affirme avoir précédemment retiré la monétisation de Webb, qui a reconnu atteindre l’ordre de quelques centaines de dollars par mois avec ce type de contenu.

Ce n’est pas la première fois qu’une théorie sans preuve concluante cherche une cause mystérieuse du coronavirus. Au début du mois, certaines antennes de couverture 5G ont commencé à apparaître en flammes, en tant qu’agent supposé du virus.

