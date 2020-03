La fermeture des cinémas de Broadway à New York malgré la pandémie de coronavirus

À la suite de coronavirus cas en hausse à New York, le Gouverneur Cuomo a ordonné la fermeture immédiate de tous les cinémas de Broadway. Les États-Unis ont connu une augmentation soudaine des mesures de précaution la semaine dernière. Tous les voyages en Europe depuis les États-Unis ont été interdits. Les événements qui nécessitent de grands rassemblements de personnes comme SXSW 2020, Coachella et le défilé de la Saint-Patrick à New York ont ​​tous été reportés ou annulés. De plus, des industries massives telles que la LNH, la NBA, Disneyland et maintenant Broadway seront entièrement fermées pour le moment.

Le chef du bureau d’Albany pour le NY Times, Jesse McKinley, a tweeté que tous les théâtres de Broadway fermeraient officiellement à 17 h / HNE. Cela est dû à la décision du Gouverneur Cuomo que tous les rassemblements de plus de 500 personnes soient reportés en raison de la pandémie de COVID-19. La définition d’un théâtre de Broadway est un théâtre qui peut accueillir plus de 500 personnes. Bien que la nouvelle décision de Cuomo affecte l’ensemble de Broadway, les petits théâtres hors Broadway et hors-Broadway sont toujours autorisés à fonctionner comme prévu. Broadway restera fermée jusqu’au 12 avril 2020. Cette date peut être prolongée si nécessaire.

Broadway est actuellement l’industrie touristique la plus importante de New York. Les touristes voyagent du monde entier pour voir leur comédie musicale préférée comme Wicked, Lion King et Phantom of the Opera jouée en direct. Les touristes manqueront le meilleur de NYC; l’industrie du théâtre souffrira après le remboursement des billets et les comédiens et employés de théâtre seront sans emploi. Néanmoins, des mesures de précaution doivent être prises pour mettre fin à cette pandémie. Les billets pour des comédies musicales populaires comme Hamilton, vainqueur de Tony Tony de Lin Manuel Miranda, peuvent aller au-delà de 1000 $, de sorte que l’impact financier de cette fermeture est certain d’être immense.

En parlant de Hamilton, la CBSLA a également rapporté que le Hollywood Pantages Theatre suspend toutes les représentations de Hamilton jusqu’au 31 mars. La comédie musicale devait ouvrir le soir du report annoncé, mais les détenteurs de billets recevront un remboursement automatique à la place.

