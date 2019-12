La fermeture d'Internet en Inde montre le côté sombre de la dépendance numérique aux entreprises et aux moyens de subsistance

Entre 2012 et 2017, l'Inde a perdu environ 3 milliards de dollars en raison de la fermeture d'Internet mobile et du haut débit. C'est selon un rapport de recherche déposé par le Conseil indien pour la recherche sur les relations économiques internationales. Depuis lors, le nombre d'interdictions imposées à l'accessibilité d'Internet à travers l'Inde n'a fait qu'augmenter. Plus de 95% des Indiens utilisent Internet sur leurs téléphones, c'est pourquoi une interdiction générale sur Internet reste le moyen le plus naturel pour les autorités de limiter les nuisances et la propagation de la désinformation.

InternetShutdowns.in est un outil de suivi des cas où un district ou un état particulier serait soumis à un arrêt d'Internet imposé par le gouvernement. Le site Web recueille et rassemble également des rapports de toute l'Inde lors de tels cas. Plus de 70 cas de coupure d'Internet en 2017 contre 134 en 2018, l'Inde a été en tête de liste des pays imposant des restrictions à Internet l'année dernière, gagnant le titre de «capitale mondiale de la coupure Internet».

Alors que 2019 a vu comparativement moins de fermetures d'Internet signalées, la plus longue interdiction jamais imposée sur l'accès à Internet est toujours en vigueur au Jammu-et-Cachemire. L'État a été soumis à un verrouillage complet des services mobiles et Internet à partir du 4 août à titre préventif en raison de l'abrogation de l'article 370. Pourtant, cela fait 139 jours que les utilisateurs n'ont pas été autorisés à utiliser les services Internet.

Selon Sheikh Ashiq Hussain, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Cachemire (KCCI), l'économie de l'État a mal souffert et ils estiment les pertes à hauteur de 15000 crores de roupies (150 milliards de dollars) depuis la répression.

Des personnes ordinaires qui ne peuvent pas se connecter à Internet ou appeler leur famille aux entreprises, la fermeture d'Internet affecte tout le monde. Les secteurs d'activité, tels que la banque, le tourisme, le commerce électronique, l'éducation et les soins de santé, entre autres, sont les plus touchés dans ces régions.

Selon Rajan Mathews, directeur général de la Cellular Operators Association of India (COAI), un opérateur de télécommunications subit une perte minimale de Rs 1,5 crore (15 millions de dollars) chaque jour dans un État soumis à une fermeture totale d'Internet.

Depuis le 10 décembre, Internet a été complètement fermé ou est étranglé dans les grandes villes de l'Inde en raison des protestations contre la loi sur la citoyenneté du pays (CAA). Cela a touché de nombreuses personnes et il semble qu'il n'y ait pas encore de répit pour bon nombre de ces villes.

Les États où la suspension d'Internet a été ordonnée comprennent Assam, New Delhi, Karnataka, Meghalaya, Bengale occidental, Gujarat, Rajasthan et Uttar Pradesh (UP). Et l'indisponibilité d'accès à Internet a envoyé une secousse d'un choc à la masse générale, y compris les propriétaires d'entreprise.

Les services de livraison de nourriture et d'épicerie tels que Zomato, Uber Eats, Swiggy, Grofers et Milk Basket ne sont pas disponibles dans des villes comme Lucknow, qui est la capitale de UP, le plus grand État de l'Inde. À Lucknow, les services Internet ont été suspendus le 19 décembre avec un soulagement intermittent entre une journée avant que la suspension ne soit "prolongée" jusqu'au 25 décembre.

Un rapport du Times of India note que "les applications de livraison de nourriture ont vu les volumes chuter de 10 à 20%" dans 24 districts de UP, Delhi et d'autres zones interdites à Internet. "Grofers a reporté près de 25 000 commandes d'épicerie à Lucknow rien qu'en raison de l'imposition d'une interdiction sur Internet.

Ce n'est pas tout.

La fermeture d'Internet nuit aux résidents et aux entreprises locales

Avec l’imposition de restrictions à l’accès à Internet, les résidents ne peuvent pas

contacter d'autres personnes via Internet, accéder aux e-mails sur leur téléphone, payer pour les factures, utiliser des services en ligne comme Paytm, PhonePe et UPI, utiliser des cartes de crédit / débit pour les paiements et plus encore …

Dans un énorme revers, les étudiants ne sont pas en mesure d'accéder au matériel d'étude disponible sur Internet ou de remplir des formulaires d'examens importants qui seront effectués en 2020.

Des installations telles que les stations-service essence / GNC n'acceptent que les paiements en espèces car leur machine à cartes sans fil ne fonctionne pas en raison de la répression. De plus, les mots de passe à usage unique (OTP) ne sont pas délivrés en raison de l'interdiction du service SMS également.

"Alors que les services à large bande fonctionnent toujours, les activités quotidiennes générales impliquant les téléphones ont été entravées en raison de la fermeture d'Internet. Les gens ne reçoivent pas de OTP et les amateurs de bureau qui dépendent des agrégateurs de cabine, les applications de livraison de nourriture ont du mal à atteindre le bureau ou même organiser des repas quotidiens », explique Varul Mayank, fondateur de Knocksense, une plateforme locale de nouvelles et de recommandations présente dans quatre des villes confrontées à une coupure Internet.

"Le trafic de notre site Web a enregistré une baisse massive – près de 70% après l'interdiction d'Internet dans de nombreuses villes de l'Inde", ajoute Varul.

Amitesh Pandey, propriétaire d'une chaîne de restaurants populaire et d'une pompe à carburant à Lucknow, déclare que "Après l'interdiction d'Internet, je perds une énorme partie de mes revenus sur les commandes en ligne qui venaient régulièrement. Les ventes du dîner au restaurant les clients de mon restaurant ont également baissé de 40%, car nous ne sommes pas en mesure d'accepter les paiements par carte de crédit / débit ou Paytm. "

"Même si un client parvient à commander de la nourriture, le livreur doit avoir une connexion Internet sur son téléphone pour être affecté à toute commande. À ma station-service, la vente des véhicules d'Ola et d'Uber a chuté de 80%; ceux qui viennent ne peuvent payer que par L'administration devrait trouver de meilleurs moyens de gérer les mesures de sécurité, car imposer une interdiction est plutôt extrême ", ajoute Amitesh.

Les propriétaires de taxis qui travaillent avec OLA ou Uber perdent plus de 2 500 roupies par jour car les gens ne peuvent pas réserver de taxis sur lesdites applications. Un propriétaire de magasin de téléphonie mobile de la ville a déclaré à India Today que "depuis la suspension des services Internet, je n'ai pas vendu un seul téléphone mobile parce que les gens préfèrent généralement les paiements par carte de débit / crédit, mais la machine à glisser ne fonctionne pas non plus. Nous ne pouvons pas vendre des cartes SIM et recharger les numéros de téléphone jusqu'à ce que l'Internet soit rétabli. "

L'interdiction d'Internet imposée par le gouvernement dans différentes régions, en particulier dans la capitale du pays, Delhi, reçoit un échec. Il est qualifié d '"illégal" par certains militants des droits numériques. Mishi Choudhary, un avocat du Software Freedom Law Center (SFLC), a déclaré au Economic Times qu'une interdiction d'Internet en Inde "ne peut être ordonnée que par une autorité compétente comme le ministre de l'Intérieur de l'Union ou le ministre de l'Intérieur de l'État, mais cette ordonnance (du 19 décembre) a été pas délivré par eux. "

L'impact de la fermeture d'Internet est plus significatif sur les petites et moyennes entreprises, car elles n'ont pas suffisamment de moyens pour passer facilement à une alternative. On peut soutenir que les gouvernements peuvent recourir à des interdictions telles que l'indisponibilité d'Internet dans de telles situations extrêmes nuit davantage aux moyens de subsistance des personnes.

À travers le Web, il est suggéré qu'informer les citoyens avant d'imposer une interdiction aiderait à se préparer à un tel changement. En outre, le gouvernement peut cibler des domaines d'intérêt spécifiques où l'interdiction peut être imposée au lieu de basculer les commutateurs Internet d'une ville entière.

Et tandis que le gouvernement indien tripote les arguments pour et contre l'interdiction d'Internet, la Chine, un pays surveillé en masse, a cité l'Inde comme exemple dans le Quotidien du Peuple, leur plus grand journal disant: «Cela signifie que la fermeture d'Internet en cas d'urgence devrait être une pratique courante pour les pays souverains. " La blague est-elle sur nous?