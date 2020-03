La fermeture du coronavirus chinois à Wuhan touche enfin à sa fin – .

L’épicentre du coronavirus Wuhan, en Chine, lève lentement les restrictions liées à la pandémie et à la fermeture subséquente.

Les citoyens de la région du Hubei seront autorisés à voyager à nouveau, mais uniquement s’ils ont été jugés sains et ont reçu un code QR confirmant leur état de santé.

Les résidents de Wuhan, la capitale du Hubei, peuvent reprendre leurs déplacements à partir du 8 avril, mais il faudra encore longtemps avant que les mesures de verrouillage ne soient entièrement levées.

La région chinoise de Wuhan, qui était autrefois le point zéro de la pandémie de coronavirus, progresse lentement vers la normalité. Les autorités chinoises ont révélé leur intention de commencer à lever le verrouillage strict que les habitants de la région endurent depuis des mois. De nouveaux cas de virus sont absents depuis près d’une semaine maintenant, ce qui a donné aux responsables de la santé un sentiment d’optimisme que le pire de la pandémie est derrière eux.

Pourtant, ce ne sera pas un retour immédiat au statu quo à Wuhan, et il y a encore des mesures assez strictes en place pour garantir que seules les personnes en bonne santé voyagent. Cela signifie vérifier que ceux qui sont en déplacement sont en bonne santé et s’assurer que les personnes encore malades restent à la maison ou sous surveillance médicale jusqu’à ce qu’elles se portent bien.

Les nouveaux cas du nouveau coronavirus ont considérablement ralenti dans l’ensemble de la Chine ces dernières semaines. Les mesures de confinement semblent fonctionner comme prévu, et les cas localisés sont maintenant rares. La grande majorité des patients infectés nouvellement confirmés en Chine sont arrivés dans le pays d’ailleurs et ne se sont pas infectés en Chine même.

La province du Hubei, dont Wuhan est la capitale, assouplira lentement les mesures de verrouillage pour permettre à la santé de voyager. Les personnes jugées saines recevront un code QR spécial afin que les autorités puissent confirmer leur état de santé. Le code basé sur la couleur sera vert pour ceux qui sont en bonne santé, jaune s’ils ne sont pas confirmés comme infectés mais ont été en contact avec ceux qui le sont, et rouge s’il est confirmé qu’ils sont suspectés d’avoir le virus.

Cependant, même si les citoyens commenceront à se déplacer dans la province, ils ne pourront pas réellement la quitter, quel que soit leur état de santé. Les résidents de Wuhan devront attendre au moins le 8 avril avant d’être autorisés à quitter la ville et la province, et même alors, cela ne s’appliquera qu’aux personnes avec un code de santé QR vert.

La Chine, où la maladie a explosé pour la première fois, a traité des dizaines de milliers de cas confirmés et plusieurs milliers de décès. Les mesures que le pays a prises pour contrôler la propagation ont été décrites comme «draconiennes», notamment le blocage des voyages et l’émission d’ordonnances strictes pour que les personnes restent chez elles. Les choses s’améliorent lentement, mais il faudra encore un certain temps avant que la vie ne ressemble à ce qu’elle a fait avant que tout ne commence.

Source de l’image: Kin Cheung / AP / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

