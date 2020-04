la fermeture permet un remboursement en espèces, voici le formulaire

L’urgence soudaine causée par la pandémie a contraint des milliers d’entreprises à cesser de fournir leurs services. Parmi ceux-ci, les gymnases et les centres sportifs se distinguent en général. Nous parlons d’un secteur qui compte plus de 8 000 centres répartis sur tout le territoire national. Comme beaucoup le savent déjà, les gymnases ont proposé et continuent d’offrir aux clients, le gel de leur abonnement, pour le reprendre une fois l’urgence passée.

Mais tout le monde ne le sait pas des remboursements en espèces peuvent être demandés pour les mois où ils n’ont pas pu utiliser les services. Parlons des laissez-passer annuels déjà payés en totalité. Le client du gymnase peut refuser le gel de l’abonnement car, contrairement aux mois, il peut ne plus avoir d’intérêt pour certains cours ou disciplines.

La loi vous permet de demander un remboursement en espèces

Comme l’explique Massimiliano Dona, président de l’UNC National Consumer Union, sur la base de l’article 1463 du Code civil les clients peuvent demander un remboursement économique. L’article en question concerne tous les services payés par les utilisateurs qui, en raison de l’impossibilité de se produire ou pour des défauts non imputables aux clients eux-mêmes, ne peuvent pas être fournis. Codacons a également mis en ligne, sur son site Internet, le formulaire relatif à la demande de remboursement en question (téléchargeable ici) Un remboursement qui sera calculé du 8 mars, jour du début du verrouillage dans notre pays, jusqu’au jour où la réouverture des centres sportifs aura lieu et un retour à la normale. Comme déjà mentionné ci-dessus, le remboursement ne concernera que les laissez-passer annuels précédemment payés. Il est raisonnable de penser que ceux qui ont acheté des forfaits d’entrée pourront revenir les utiliser dès la fin de l’urgence.

La loi prévoit également la suspension des versements pour ceux qui ont financé le coût de l’abonnement annuel. Il suffira de communiquer par écrit à l’institution financière l’impossibilité de se rendre au gymnase ou au centre sportif pour des fautes qui ne sont pas les siennes. Une réflexion appropriée doit être faite sur le monde du fitness qui s’est littéralement retrouvé à genoux. L’Union nationale des consommateurs a ouvert une table de discussion avec Fitness Network Italia pour gérer tous les litiges résultant de la fermeture de gymnases et de centres sportifs. L’espoir est que l’écrasante majorité des clients accepte le gel des abonnements, ce qui donne le temps nécessaire aux gymnases pour revenir lentement à la normale.