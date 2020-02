La fibre devient gratuite, voici comment y arriver tout de suite

l’opérateur Vodafone Italie vient de lancer d’excellentes nouvelles à tous les clients déjà fixes. En fait, à partir de quelques jours, l’opérateur rouge a décidé de changer les modes opératoires pour «déplacer» déjà les clients, abolissant le coût du passage.

Plus précisément, presque tous les clients pourront passer à la fibre FTTH de Vodafone sans payer de frais de transfert, s’ils proviennent de réseaux inférieurs. Découvrons tous les détails ensemble.

Vodafone supprime le coût du passage à la fibre FTTH pour certains utilisateurs

L’opérateur a annoncé ce changement à ses concessionnaires avec une note. Dans cette note, il préciserait que 95% des clients en ADSL ou en FTTC mixte, ils peuvent décider de migrer sur le réseau FTTH sans changer d’offre et surtout sans augmentation de toute nature comme les coûts d’activation ou les coûts d’adaptation technologique.

Pour le 5% des clients restants, avec des offres plus anciennes incompatibles avec cette promotionau lieu de cela, le gestionnaire prévoit de migrer à plein prix avec les offres actuellement sur le marché. Ils peuvent également choisissez des conditions plus avantageuses à l’intérieur des magasins autorisés de l’opérateur. à mettre à jour la technologie réseau, il sera seulement nécessaire aller dans l’un des nombreux magasins l’opérateur et vérifier sa situation actuelle auprès des opérateurs.

Il s’agit de souligner que l’opérateur ne communiquera en aucune façon à 95% des utilisateurs qui peuvent migrer sans frais supplémentaires. L’utilisateur devra donc s’informer auprès de tout centre agréé dans toute l’Italie. Pour plus d’informations ou pour découvrir toutes les offres de réseaux fixes proposées, il vous suffit de visiter le site officiel de Vodafone Italie.