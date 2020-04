la fiche signalétique fuit en ligne

La gamme moyenne et moyenne-basse du marché mobile est riche en plusieurs produits intéressants, et le colosse Samsung est l’une des entreprises qui propose les meilleures propositions, comme les smartphones des gammes Galaxy M et Galaxy A. Cette dernière, en particulier, se développe de plus en plus car l’entreprise propose de nombreux smartphones. L’un des derniers arrivés est le Galaxy A21, mais bientôt une variante arrivera, à savoir le Samsung Galaxy A21s.

Voici la fiche technique présumée du nouvel appareil Samsung Galaxy A

Le lancement officiel de ce nouvel appareil est maintenant à nos portes. Malgré cela, des rumeurs, des rumeurs et des fuites continuent d’arriver. Le fuyard Sudhanshu Ambhore, en particulier, a récemment publié un message sur le célèbre Twitter social dans lequel il révèle pratiquement la totalité de la fiche technique de l’appareil domestique Samsung.

Samsung Galaxy A21s-

6,55 “IPS, HD +, 720 x 1600

48MP + 8MP + 2MP

13MP

3 Go + 64 Go

fente microSD

5000mAh

Scanner FS, Micro USB, NFC, Dual SIM, jack 3,5 mm, BT 5.0

Noir, bleu et blanc Remarque – Ces informations proviennent d’une source relativement nouvelle, il est donc préférable de les prendre avec une pincée de sel🧂 – Sudhanshu Ambhore (@ Sudhanshu1414) 25 avril 2020

Le bécher fournit des informations assez détaillées. Selon les témoignages, le prochain Samsung Galaxy A21s peut compter sur un secteur photographique composé de trois caméras arrière avec des capteurs de 48 + 8 + 2 mégapixels et un appareil photo avant de 13 mégapixels. Il y aura alors un Écran LCD IPS avec une diagonale de 6,55 pouces en résolution HD + et une batterie de 5000 mAh. La connectivité consistera à la place en Bluetooth 5.0, en prise en charge dual sim, Puce NFC, la prise audio pour les écouteurs et une port de charge microUSB. Le bailleur conclut en signalant les coupures de mémoire (égales à 3 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible via microSD) et les couleurs disponibles, qui devraient être noir, bleu et blanc.

Pour le moment, nous ne savons pas si ces informations seront confirmées ou non. Nous devrons attendre quelques jours de plus pour la confirmation officielle.