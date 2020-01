La fin de Bételgeuse est-elle venue?

Tous les passionnés d’astronomie le savent Bételgeuse, dixième étoile dans le ciel par sa magnitude apparente, ou par la luminosité perçue à l’œil nu. Cette célèbre star est connue pour être partie de l’une des constellations les plus connues de notre ciel: Orion. Au sein de la constellation d’Orion, Bételgeuse est la deuxième étoile la plus brillante.

Pourquoi nous pensons à la fin de Bételgeuse et ce que nous en savons

La raison pour laquelle la supergéante rouge pourrait avoir pris fin est que l’on a été remarqué au cours des six derniers mois diminution abrupte de son ampleur apparente (la luminosité perçue par notre œil), environ la moitié de sa valeur habituelle. Lorsque cela se produit, cela implique généralement l’explosion de supernova qui entraîne également un beau spectacle de lumière pour le ciel étoilé. Si elle explosait, Bételgeuse deviendrait aussi cent fois plus lumineuse que Vénus le troisième objet le plus brillant du ciel, après le Soleil et la Lune. La mort de cette étoile avait déjà été estimée, ce qui aurait pu se produire ici en cent mille ans. Le moment est donc peut-être venu.

La distance qui sépare la Terre du Soleil est appelée Unité astronomique (UA) et c’est environ 150 millions de kilomètres. La bételgeuse est estimée à environ 10 UA grand et qu’il est environ 135 000 fois plus lumineux que le Soleil! Au moment où cette splendide étoile explose, elle projettera rayonnement létal pour un rayon de 50 années-lumière dans le cosmos, donc, puisque nous sommes à 600 années-lumière de lui, nous n’aurons aucun problème, en plus du fait que la constellation d’Orion ne sera plus jamais la même. Nous ne savons pas exactement si elle va exploser maintenant ou dans cent mille ans, mais cette étoile qui est une supergéante rouge depuis 40 000 ans, nous offrira un spectacle dans le ciel qui sera incroyable sans l’ombre d’un doute.