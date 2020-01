La fin de Grudge 2020 expliquée | .

AVERTISSEMENT! Les principaux spoilers de The Grudge suivent.

Nicolas Pesce La rancune a apporté une touche d’investigation à la franchise d’horreur japonaise à travers une intrigue policière inspirée de Seven. Parallèlement au premier remake américain de The Grudge en 2004, le film a exploré les limites de la malédiction et comment il peut voyager non seulement à l’international, mais d’une personne à l’autre, et explore potentiellement une rancune qui ne peut être surmontée.

Sorti le 3 janvier 2020, The Grudge a été soutenu par un casting et producteur talentueux Sam Raimi, de la renommée de la franchise The Evil Dead. Cependant, malgré tous les espoirs ambitieux et étoilés du film, il a reçu des critiques largement négatives de la part des critiques et du public. Beaucoup ont dit que The Grudge n’avait jamais eu besoin du traitement de redémarrage, et quand celui-ci a été réalisé, il n’a rien ajouté de nouveau au genre ou à la franchise Ju-On créée par Takashi Shimizu en 1998.

Bien que la fin du film n’ait pas transmis un cliffhanger massif, comme le font certains films d’horreur surnaturels, cela a laissé de plus grandes questions qui ont persisté après que le générique ait survolé une scène mystérieuse de la maison du détective Muldoon après qu’elle ait souffert ce que le public ne pouvait que présumer destin macabre.

Ce qui a été absolument prouvé par The Grudge 2020, c’est que la malédiction, originaire de Tokyo, perdure. Au-delà de cela, il voyage et n’est pas limité à un espace défini. Après que Fiona Landers (Tara Westwood) ait quitté Tokyo pour rentrer chez elle à Cross River, la malédiction – qui s’est vraisemblablement attachée à elle pendant son mandat de soignante dans la maison maudite – la suit et est transférée dans sa famille. Peu de temps après son arrivée à la maison, Fiona assassine son mari, noie sa jeune fille dans la baignoire, puis se poignarde brutalement à mort dans la cage d’escalier.

Le meurtre de la famille Landers déclenche une chaîne d’événements qui mène finalement à l’entrée du détective Muldoon (Andrea Riseborough) dans la maison, où elle finit par hériter de la malédiction. Dans un dernier effort pour secouer ce que personne d’autre n’a semblé capable de faire, Muldoon tente de brûler la maison Landers, espérant que cela suffira à vaincre la malédiction et à s’en débarrasser une fois pour toutes. Alors qu’elle réussit à incendier la maison, la séquence finale la montre rentrant chez son fils, Burke, et le préparant pour l’école. Elle embrasse le garçon dans un envoi d’au revoir, mais se rend compte que ce n’est pas son fils qu’elle étreint, et finit par être traîné dans le couloir – vraisemblablement jusqu’à sa mort – par l’esprit, qui est toujours attaché à elle.

Cela implique que la malédiction n’est pas tellement attachée à un endroit – du moins pas au-delà de la maison d’origine à Tokyo – autant qu’elle est héritée par les personnes qui rencontrent la source et la transfèrent à travers un style d’effet domino d’événements réactionnaires . Puisque Muldoon a prouvé que la destruction d’un endroit ne peut pas débarrasser quelqu’un de la malédiction une fois qu’il a été affecté, il va de soi que rien ne peut vraiment détruire la malédiction.

Après la mort de Muldoon, le sort de son fils est laissé en suspens. Depuis que Muldoon a perdu son mari – et le père de Burke – quatre mois avant ces événements, à cause d’un cancer, sa mort le rendrait orphelin. Cependant, certains aspects du film suggèrent que Burke pourrait subir un sort beaucoup plus sombre, car la malédiction ne fait pas de discrimination en victimologie. De la même façon que Peter Spencer (John Cho) a été épargné par les esprits à l’intérieur de la maison hantée pendant son séjour à l’intérieur pour revenir à la maison et assassiner sa femme enceinte (Betty Gilpin) – qui n’a jamais été directement exposée à la malédiction – dans leur cuisine, il est possible que Muldoon ait assassiné son propre fils en rentrant de l’école le même jour. Muldoon a également vu des esprits à l’extérieur de sa maison et de la maison de Reyburn Drive, où se produisent les hantises principales; il a voyagé avec elle à son bureau au département de police.

Si Muldoon a été tué, Burke a peut-être échappé à l’attirance de Kayako et des autres esprits agités qui sont devenus partie de The Grudge, mais puisqu’il était à l’intérieur de la maison après que sa mère a déjà été exposée, il est possible qu’il ait commencé à voir des choses aussi . Muldoon a à peine passé du temps à l’intérieur de la maison, et pourtant elle a été affectée, donc la malédiction a un court délai d’exécution, et il faut très peu d’exposition pour être condamnée.

Le créateur de la franchise, Takashi Shimizu, dit que lui et son équipe créative ont discuté des moyens de vaincre la malédiction lorsqu’ils créaient des suites du film original, mais qu’ils ne pouvaient rien trouver de logique, alors ils ont décidé que, peut-être, rien peut le vaincre après tout. La plupart des films sur la possession surnaturelle et l’activité paranormale ont généralement une sorte de conclusion ou de méthodologie conçue pour vaincre le mal, comme on le voit avec les films de l’univers The Conjuring, entre autres. Une partie de ce qui rend l’horreur surnaturelle asiatique si intrigante est qu’il n’y a souvent pas de résolution. Pesce a déclaré, lors d’entretiens, que la malédiction de son film était transférée de la même manière à un virus. Dans The Grudge 2020, la seule personne qui semble en sécurité est le détective Goodman, qui a refusé d’entrer dans la maison parce qu’il avait un mauvais pressentiment, qu’il a plus tard attribué à la croyance de sa mère décédée pour les esprits.

L’histoire de la franchise est basée sur l’esprit japonais connu sous le nom d’un onryō, qui est un esprit qui possède une énergie puissante et malveillante après sa mort dans une rage profonde. Habituellement, les onryō sont créés par des morts brutales et violentes et restent derrière pour attacher les extrémités lâches entourant leur disparition et se venger, mais finissent par prendre d’autres personnes qui entrent en contact dans le processus, et ne savent pas qui ils blessent. Le thème principal derrière La rancune et la franchise dans son ensemble est un traumatisme, et comment quand il est pris dans le piège, il peut consommer une personne et affecter tout le monde qu’elle touche. Tout comme la malédiction est transmise de personne à personne, un traumatisme non contrôlé peut être une maladie à part entière, et peut ruiner les familles, les personnes qui en souffrent, et peut également provoquer des ondes de choc qui voyagent beaucoup plus loin que la personne touchée. peut même réaliser jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

