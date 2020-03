La fin de Jack Dorsey en tant que PDG de Twitter?

Certes, si la crise des coronavirus n’était pas sur la table, beaucoup plus serait dit sur d’autres sujets. Et peut-être que l’un d’entre eux était que Jack Dorsey, PDG de Twitter Et l’un des «cerveaux» de l’éclosion des entreprises technologiques les plus populaires mais aussi les plus controversées s’approche de quitter l’entreprise qu’il a fondée.

Elliott Management, un fonds d’investissement nord-américain, a augmenté ses parts dans Twitter il y a quelques semaines à hauteur d’environ 1 milliard de dollars, ce qui lui permet en pratique de détenir 4% de l’entreprise. Comme Bloomberg l’a signalé initialement, Elliot cherchait à avoir un certain contrôle d’action pour conduire le changement sur Twitter, peut-être la grande entreprise de l’ère du «big-tech» qui, malgré ses connaissances générales, n’a jamais réussi à en retirer de grands avantages.

Dans ses plans, selon les mêmes rapports, il soustrait également Dorsey de son poste de PDG, comprenant que sa vision à long terme pour l’entreprise n’est pas durable. Eh bien, après quelques jours de négociation, Elliott, Dorsey et l’équipe de gestion de Twitter semblent être parvenus à un accord. Comme expliqué par la société dans un communiqué, le conseil d’administration de Twitter aura trois nouveaux postes, l’un transféré à Elliott Management, un autre à Silver Lake, une autre société de capital-investissement qui investira 1 000 millions supplémentaires, et un troisième à débattre qu’il aura caractère indépendant. Mais ce qui est peut-être plus important, les membres de ce conseil formeront un comité qui cherchera “Évaluation à mi-parcours d’un plan de succession de PDG” Jack Dorsey.

Sur la même note, Twitter a également annoncé son intention d’augmenter son revenu actif quotidien en 2020 et au-delà de 20% ou plus., accélère la croissance des revenus année après année et gagne des parts de marché sur le marché de la publicité numérique. C’est-à-dire un engagement résolu à augmenter les bénéfices – comme le ferait n’importe quelle entreprise privée, bien que ce n’était pas la position commune de Dorsey jusqu’à récemment.

Mais, Comment en sommes-nous arrivés là? Analysons chacun des acteurs impliqués et comment cette étape pourrait changer – ou non – l’un des réseaux sociaux préférés par les utilisateurs, mais il semble également évident qu’il leur a été très difficile de trouver le chemin de la durabilité.

Dorsey, PDG de deux entreprises avec leur propre idiosyncrasie

L’histoire de Jack Dorsey rejoint celle du créateur de la Silicon Valley, original, créatif et dans une certaine mesure obsédé par les objectifs de leurs produits. Après avoir créé les réseaux sociaux en 2006 avec Noah Glass, Biz Stone et Evan Williams, Dorsey a pris le rang de PDG dès le départ. Cependant, il a été démis de ses fonctions en 2008. Après avoir traversé différents niveaux d’implication, il a quitté Twitter entièrement pendant quelques mois, puis est revenu, jusqu’en 2015, le conseil d’administration l’a de nouveau élu PDG.

En chemin, des biographies, des interviews et des articles ont rendu célèbre aussi leur style de vie particulier. Dorsey a déclaré à plusieurs reprises qu’elle pratiquait le jeûne et ne mange qu’une fois par jour, elle a été accusée d’être plus concentrée sur ses cours de yoga que sur la propre gestion de l’entreprise, ou de voyager trop pour se concentrer sur l’avenir. de Twitter.

Twitter compte aujourd’hui 330 millions d’utilisateurs actifs par mois, soit 28 millions de plus qu’il y a cinq ans

Tout cela a contribué d’une certaine manière à ce que la vision de Dorsey en tant qu’entrepreneur ne soit pas la meilleure. Le Wall Street Journal l’a présenté en 2017 sur leur liste des pires managers de l’annéeet la rentabilité de Twitter n’a jamais décollé depuis son introduction en bourse en 2013. Depuis son retour en 2015, les parts de Twitter ont chuté de 6,2%, tandis que les parts de Facebook ont ​​augmenté de 121%.

Image: filaire | YouTube.

Malgré cela, Twitter a réussi à se tourner progressivement vers la rentabilité. Après avoir concentré les premières années sur l’augmentation de la période de temps pendant laquelle les utilisateurs de Twitter sont en ligne, Dorsey semble avoir abandonné une partie du terrain pour promouvoir des marchés tels que les publicités au sein de la plate-forme, une voie commerciale qui pourrait bientôt être également intégrée. les achats. Avec cela, en 2018 et 2019, Twitter a finalement réussi à enregistrer des bénéfices après plus d’une décennie d’existence et une histoire déjà considérable en bourse.

Dorsey partage le leadership de Twitter et Square, une société de paiement en ligne

Cependant, ce qu’ils accusent le plus Dorsey, les groupes d’investisseurs qui ont rejoint le conseil d’administration doivent être le PDG de deux sociétés à la fois. Dorsey a fondé au moment où il s’est éloigné de Twitter Square, une plateforme de services financiers et les paiements mobiles qu’il gère également. La vérité est qu’il est étrange que deux sociétés cotées partagent le leadership. En outre, Dorsey, dans un autre chapitre de sa vie d’âme libre, a rapporté via Twitter qu’en 2020, il prévoyait de vivre de trois à six mois en Afrique pour analyser le marché des crypto-monnaies sur le continent, ce qui semble être plus intéressant pour Square que Twitter.

Elliot, un groupe d’investissement qui a déjà perturbé AT&T

Et qui a Dorsey devant lui? Eh bien, l’un des groupes d’investissement qui a fait le plus de bruit ces dernières années. Elliot Management est un fonds dont l’homme clé est Paul Singer, milliardaire donateur du Parti républicain que des médias comme le New Yorker ont décrit comme «l’un des investisseurs les plus puissants et les plus rigides du monde. Le chanteur est surtout connu comme un investisseur «activiste», qui utilise les ressources de son fonds, quelque 35 milliards de dollars, pour acheter des actions dans des sociétés où il détecte des faiblesses. Elliott fait alors pression sur l’entreprise pour qu’elle modifie son entreprise, dans le but d’améliorer le cours de l’action. Les dirigeants d’Elliott disent que la plupart de leurs campagnes d’investissement se déroulent sans conflit significatif, mais un nombre remarquable semble se retrouver embourbé dans le drame. Une tactique distinctive d’Elliott est la publication d’une lettre critiquant sévèrement le PDG de la société cible, qui est souvent suivie de la démission du dirigeant ou de la vente de la société. »

Le Le groupe Elliot a déjà fait cette tactique par exemple avec AT&T, le géant des télécommunications, a finalement atteint son objectif, réalisant la vente de 9 000 millions d’actifs pour poursuivre la feuille de route de remodelage qu’il proposait.

En peu de mots: un PDG à l’allure bohème contre un requin de compagnie. La chose promet.

Nous verrons dans quelques mois comment cette lutte de pouvoir particulière continue, si Dorsey est vraiment impliqué dans le maintien de Twitter sous son point de vue, un réseau social, il ne faut pas oublier qu’il a des utilisateurs très fidèles, mais qu’il ne s’engage plus comme avant. nouveaux profils. Twitter compte aujourd’hui 330 millions d’utilisateurs actifs par mois, soit 28 millions de plus qu’il y a cinq ans. Et ce n’est pas non plus un outil où la communauté perçoit bien les changements: ni l’augmentation des personnages d’il y a quelques années, dans le but d’augmenter uniquement le temps de rétention, ni les changements de chronologie, ni les nouvelles «flottes», Des messages qui sont supprimés après 24 heures et qui repoussent la ligue de l’éphémère que Snapchat a inventé avec succès et qu’Instagram a plagié et exploité.