La fin de la saison 3 de Black Lightning est un nouveau départ pour le spectacle Arrowverse

SPOILERS à venir pour la finale de la saison 3 de Black Lightning.

La guerre de Freeland a pris fin lors de la finale de Éclair noir saison 3. Pourtant, la fin des combats entre le gouvernement de Markovia et l’American Security Agency (ASA) au sujet de leurs programmes respectifs pour créer une armée de métahumains a apporté un nouveau départ qui promet de grands changements pour le spectacle et l’Arrowverse dans son ensemble .

Black Lightning saison 3 a vu la famille Pierce essayer de travailler avec l’ASA pour protéger Freeland des terroristes de Markovian, après que le sinistre agent Odell a clairement indiqué qu’il savait tout sur la vie secrète de Jefferson Pierce en tant que Black Lightning et que ses filles Anissa et Jennifer s’étaient développées. superpuissances aussi. Il est vite devenu évident qu’Odell n’était pas meilleur que les maux contre lesquels il prétendait travailler, instituant la loi martiale à Freeland et retenant ces personnes qui avaient développé des pouvoirs métahumains en raison des expériences secrètes de l’ASA contre leur volonté. Cela a commencé une guerre souterraine d’un an, l’ASA travaillant contre un mouvement de résistance croissant, le monde souterrain organisé de Freeland et les Markoviens.

L’ASA étant affaiblie par la guerre sur plusieurs fronts, les Markoviens ont cherché à mettre rapidement fin au conflit et ont envoyé leurs Rangers d’élite dirigés par Gravedigger, un ancien soldat de l’armée américaine et le premier métahumain enregistré de l’histoire, qui était devenu désillusionné par le racisme de son nation d’origine et a accepté une charge du gouvernement de Markovian pour former une nouvelle nation, où les métahumains seraient des citoyens libres plutôt que des soldats asservis aux caprices d’un gouvernement. Aussi louable que soit cet objectif, Gravedigger était déterminé à construire cette nation par la force, enlevant chaque métahumain de Freeland, qu’il veuille ou non rejoindre sa nouvelle nation. Pire encore, Gravedigger s’était transformé en une armée d’un seul homme, acquérant les superpuissances de plusieurs métahumains grâce au sérum méta-booster développé par le Dr Lynn Stewart.

Gravedigger Vs. Black Lightning: Round One

La finale a repris là où l’avant-dernier épisode s’est terminé, avec Black Lightning en charge contre Gravedigger. Gravedigger a noté que Black Lightning frappait plus fort que lui lors de leur première bataille à Markovia et a rapidement déduit que Lightning (qu’il avait presque tué) devait être la fille de Black Lightning. Après avoir commenté qu’il était incroyable de voir comment un homme pouvait faire des choses qu’il ne pouvait pas faire ou ne voulait pas faire pour son sang, Black Lightning a révélé que lui et Gravedigger étaient du sang. Il a ensuite raconté l’histoire familiale qu’il avait récemment découvert: que Gravedigger était le demi-frère de son grand-père, Ben Pierce, et donc son grand-oncle.

Cette révélation n’a rien changé à l’attitude de Gravedigger, sauf qu’il a offert à Black Lightning une autre chance de se retirer. Du sang ou pas de sang, il avait pour mission de sauver tous les métahumains de Freeland et rien n’empêcherait cette mission de se réaliser. Lorsque Black Lightning a refusé de se rendre, Gravedigger l’a attaqué avec l’un de ses nouveaux pouvoirs qu’il avait acquis – la capacité de rayonner des micro-ondes focalisées. Black Lightning était à peine capable d’absorber l’énergie d’une enseigne au néon à proximité pour repousser Gravedigger et se donner l’espace pour prendre le ciel et se retirer avant qu’il ne soit cuit vivant.

La Maison Blanche de l’ASA avant de fuir Freeland

Alors que Black Lightning combattait Gravedigger et que l’armée markovienne envahissait Freeland, l’ASA entrait en action – non pas pour protéger la ville ou ses habitants, mais pour détruire toutes les preuves concernant leurs activités au cours de la dernière année. Alors que l’agent Odell organisait la destruction de l’unique refuge de l’ASA toujours caché à Freeland, il a envoyé le major Gray récupérer le porte-documents de l’ASA tout en envoyant le commandant Williams pour éliminer les médecins qui avaient travaillé pour l’ASA qui étaient toujours dans la ville. Cela a conduit à la mort du Dr Jace, avant que le commandant Williams ne parte à la recherche du Dr Lynn Stewart.

Le monde souterrain de Freeland rejoint la Résistance

Le major Gray est allé voir Lady Eve, que l’agent Odell avait négocié un accord concernant la mallette ASA et sa reconquête de son siège au Shadow Board, un mystérieux syndicat criminel ayant des liens avec l’ASA et le gang 100. Après avoir été assurée qu’Odell avait accepté ses conditions, Lady Eve a proposé que la mallette ASA soit désormais en la possession de l’ancien agent ASA Peter “The Tailor” Gambi. Le major Gray a remercié Lady Eve pour sa coopération et l’a informée qu’elle devrait se préparer à déménager à Gotham City et qu’elle reprendrait les opérations du Shadow Board là-bas.

Cette nouvelle n’a pas plu à Lady Eve, qui a rapidement conclu que les rumeurs selon lesquelles l’ASA prévoyait de nuke Freeland si les Markoviens le prenaient étaient vraies, si elles voulaient qu’elle déménage à Gotham City. Une fusillade a éclaté entre les hommes de Lady Eve et les troupes de l’ASA. Lady Eve était blessée mais marchait toujours après la bataille, et elle a donné l’ordre à son peuple et au 100 Gang de sortir dans les rues et d’aider la résistance Freeland à combattre les envahisseurs markoviens. Après être resté neutre pendant la majeure partie de la guerre, la classe criminelle de Freeland, y compris le Tattooed Man Lala, est arrivée à la 11e heure pour sauver la ville.

Khalil conquiert Painkiller … pour l’instant

L’une des sous-intrigues les plus engageantes de la saison 3 de Black Lightning était centrée sur Khalil “Painkiller” Payne. Tué dans la saison 2 par Tobias Whale après s’être retourné contre le seigneur du crime, Khalil a été ressuscité par l’ASA à l’aide d’une puce électronique avancée qui a restauré ses fonctions cérébrales inférieures et lui a donné une nouvelle personnalité qui était conditionnée pour tuer sans poser de questions. Le technopathe TC a pu reprogrammer la puce pour libérer la personnalité dormante de Khalil et coller la programmation Painkiller derrière un pare-feu, mais Khalil devait encore faire face au SSPT provoqué par les souvenirs des personnes qu’il a tuées pour l’ASA, y compris sa propre mère , activiste Nichelle Payne.

Quand il est devenu clair que Khalil ne pouvait pas réprimer complètement le programme Painkiller après que Painkiller ait brièvement pris le contrôle de son corps et failli tuer Jennifer Pierce, Khalil a cherché à quitter Freeland et à mettre autant de distance que possible entre lui et son ex-petite amie. Painkiller a réaffirmé le contrôle dans l’avant-dernier épisode de la saison 3 et semblait prêt à tuer une fois pour toutes Jennifer Pierce après avoir affronté un escadron de soldats markoviens et volé une arme à énergie appropriée dans la finale. Cependant, la véritable personnalité de Khalil s’est ralliée lorsque la femme qu’il aimait était en danger et a engagé Painkiller dans une bataille mentale qui a laissé Khalil le contrôle de ses propres actions.

Le chef Henderson meurt en sauvant la foudre noire

Ayant grandi dans les rues de Freeland ensemble, Bill Henderson et Jefferson Pierce étaient des amis rapides. Cette amitié a duré jusqu’à l’âge adulte, les deux hommes servant leur communauté de différentes manières; Henderson en tant que flic et Pierce en tant qu’éducateur. Jefferson n’a jamais été tout à fait à l’aise pour cacher ses activités en tant que Black Lightning à son meilleur ami et Henderson n’a jamais été complètement à l’aise avec Jefferson après avoir découvert son identité secrète pendant la saison 2.

Les deux amis ont mis leurs différences de côté au nom de la protection de leur ville tout au long de la saison 3, alors qu’Henderson (maintenant chef de la police de Freeland) s’est retrouvé à jouer à un jeu d’ombres, à travailler avec l’ASA tout en aidant secrètement la résistance de Freeland. Lors de la finale de la saison, Henderson a subi une blessure mortelle à la poitrine, tout en tirant sur l’équipe d’élite des Rangers de Markov qui avait été envoyée pour tendre une embuscade à Black Lightning et Lightning avec des armes énergétiques spécialisées contre lesquelles leurs pouvoirs seraient inutiles. Bill Henderson est mort comme il avait vécu; faire ce qui semblait être la meilleure idée à l’époque pour Freeland.

Gravedigger Vs. Black Lightning: Round Two

Ironiquement, l’ASA abandonnant Freeland a donné à la Résistance l’endroit idéal pour cacher les enfants métahumains qu’ils avaient accueillis et prendre position contre les envahisseurs markoviens: le laboratoire secret de l’ASA officieusement connu sous le nom de The Pit. Cela a également donné au Dr Lynn Stewart la facilité dont elle avait besoin pour développer une formule qui pourrait neutraliser le sérum qu’elle avait développé qui accordait temporairement aux gens des capacités métahumaines. Les enfants ont été scellés dans un coffre-fort souterrain tandis que les super-héros de Freeland et la Résistance ont essayé d’acheter à Lynn le temps dont elle avait besoin pour terminer son soi-disant “anti-booster”.

Le fossoyeur a eu peu de problèmes avec les combattants de la Résistance, utilisant ses pouvoirs de contrôle mental pour les endormir. Même les métahumains avaient peu de chances contre lui avec les pouvoirs supplémentaires qu’il avait acquis du méta-booster, y compris le vol, un cri sonore, la vision thermique et les champs de force en plus de sa super-force naturelle et de son invulnérabilité. Il était prêt à terminer ce qu’il avait commencé et à cuisiner Black Lightning vivant avec des micro-ondes lorsque Lynn l’a dosé avec l’anti-booster. Black Lightning a renversé Gravedigger mais n’est pas sorti et a été forcé de fuir quand il a été averti que l’ASA venait de déclencher l’autodestruction sur The Pit. Jefferson était à peine capable de voler hors du bunker à temps, transportant Lynn tout en laissant Gravedigger derrière.

L’agent Odell obtient sa comeuppance

Après que l’agent Odell a déclenché l’autodestruction sur The Pit, il a tenté de s’échapper de Freeland dans une fourgonnette gouvernementale en attente. Malheureusement pour lui, Khalil Payne l’attendait également et les mots de code qu’il avait programmés dans Painkiller pour le faire démissionner n’avaient aucun effet sur Khalil. Black Lightning s’est présenté et a tenté de dissuader Khalil de tuer Odell, disant qu’une balle dans le cerveau était trop bonne pour lui. Khalil a accepté, mais il a quand même mis une balle dans la rate d’Odell, disant qu’il n’avait pas besoin de ça pour vivre. Apparemment satisfait de cela et que Black Lightning verrait Odell arrêté, Khalil s’éloigna et ne regarda pas en arrière.

Grace Choi est dans le coma après son combat avec Thunder

Les héros de Freeland ont réussi à sortir de la guerre avec une seule victime majeure. Grace Choi, qui a été forcée de combattre Thunder par les pouvoirs de contrôle mental de Gravedigger, a été plongée dans le coma lorsque Thunder a agi pour se défendre. À la fin de la finale, il n’était pas clair quand (ou si) Grace pourrait se réveiller, car ses pouvoirs de changement de forme ne permettaient pas de déterminer une ligne de base pour son activité normale des ondes cérébrales. Cela a mis un nuage sombre sur son mariage avec Thunder, les deux ayant organisé un mariage rapide avant le début de la guerre pour Freeland dans l’avant-dernier épisode de Black Lightning saison 3.

L’ASA ferme ses portes et une nouvelle école de métas est créée

Les forces markoviennes étant repoussées, le Congrès a lancé une enquête approfondie sur les actions de l’ASA. Le résultat final de ceci a été la dissolution de l’agence, après une audience publique au cours de laquelle Black Lightning, Thunder et Lightning ont témoigné des crimes de l’ASA pendant l’occupation de Freeland et leur remise du porte-documents de l’ASA, avec toutes les informations contenue sur ce que l’agence avait fait au peuple de Freeland au cours des quatre dernières décennies. Le comité spécial du Congrès a également autorisé le financement d’un internat, proposé par le Dr Lynn Stewart, qui répondrait aux besoins particuliers des Pod Kids et Green Light Babies, désormais stables, créés par les expériences métahumaines de l’ASA; dont certains étaient gelés cryogéniquement depuis les années 80.

Les secrets de la famille Pierce sont en sécurité

L’ASA étant dissoute, la famille Pierce n’a plus à s’inquiéter d’être obligée de travailler pour le gouvernement. Alors que l’agent Odell connaît toujours les secrets de la famille, il n’est pas en mesure de les exploiter ou de révéler l’identité secrète de quiconque d’une manière qui lui serait profitable. De plus, grâce au meurtre du commandant Williams par Lynn en légitime défense et à Peter Gambi qui a organisé une embuscade du major Gray et des quelques agents de l’ASA qui connaissaient le lien de la famille Pierce avec les super-héros de Freeland, il ne reste plus personne qui pourrait révéler l’identité secrète de Black Lightning au monde qui serait enclin à le faire.

Le fossoyeur est toujours vivant et en liberté

Le sort de Gravedigger a été confirmé dans la scène finale, lorsque Gravedigger a été vu sortant des audiences du Congrès. Il avait utilisé un masque holographique pour cacher son vrai visage. Apparemment, il restait assez de son invulnérabilité naturelle pour lui permettre de survivre à la destruction de The Pit. Vraisemblablement, il n’a toujours pas exécuté son plan pour établir une nation libre pour les métahumains et reviendra dans la saison 4, servant d’anti-héros similaire à Magneto de X-Men.

Tobias Whale se prépare pour une nouvelle guerre dans la saison 4

Une figure qui a été apparemment négligée au lendemain de la guerre pour Freeland était Éclair noirL’ennemi juré de Tobias Whale, qui s’est échappé de la garde de Markovian lors du même raid qui a libéré Lynn Stewart. La finale a révélé que Tobias était toujours à Markovia et qu’il avait retrouvé Michael Allen; une infirmière employée par l’ASA qui était également un agent double markovien. Bien que les plans de Tobias ne soient toujours pas clairs, ils ont dû savoir où le gouvernement markovien gardait tous les métahumains qu’ils avaient en suspension cryogénique. Ils impliquent également son retour à Freeland, car Tobias a déclaré qu’il était temps de faire ses valises, alors qu’il regardait la couverture médiatique des audiences du Congrès fermant l’ASA.

