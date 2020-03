La fin du jeu allait être plus extrême

Avengers: Fin de partie nous a laissé sans voix à divers moments, mais le premier était la mort finale de Natasha Romanoff, qui se sacrifie pour que Clint Barton puisse obtenir la pierre d’âme, dans un effort extrême pour vaincre Thanos.

Mais ce n’était pas si simple, rappelez-vous que dans le film, les deux personnages se battent littéralement pour être celui qui meurt. C’est finalement Natasha, affirmant que Clint pourrait récupérer sa famille, que tout n’est pas perdu pour lui.

Mais lors d’une interview avec Scarlet Johansson qui fait la promotion du film solo de son personnage, Veuve noireIl a expliqué qu’à l’origine, ce serait très différent. “Le dernier moment de Nat, où elle se sacrifie pour obtenir la pierre d’âme, a été filmé à l’origine d’une manière très différente, dans une scène où une armée de créatures de type Détraqueur (comme celle d’Harry Potter) la poursuivait.” .

Finalement, les administrateurs ont décidé de le changer complètement. Avengers Endgame a des dizaines de scènes d’action mais pas beaucoup avec une intensité émotionnelle, donc la mort a été enregistrée à nouveau. “Nous voulions laisser au public une idée de la gravité de la décision de Natasha et de la mort du personnage.”

Nous aurons l’occasion de revoir le personnage de Scarlet Johansson sur grand écran avec Veuve noire, le premier film de la quatrième phase de l’univers cinématographique Marvel, bien qu’il s’agisse d’une préquelle: il fait partie des événements qui se sont produits dans Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War. Il sera réalisé par Cate Shortland et écrit par Jac Schaeffer, Ned Benson et Eric Pearson.

La date de sortie de Black Widow est le 1er mai 2020, mais cela pourrait changer en raison de la pandémie de coronavirus.

