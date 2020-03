La fin originale de 1408 était beaucoup plus sombre – pourquoi elle a été modifiée

Adaptation acclamée de Stephen King en 2007 1408 ne s’est pas nécessairement terminé sur une note optimiste, mais sa conclusion d’origine était encore beaucoup plus sombre. En ce qui concerne les hôtels hantés, King a probablement élaboré l’histoire définitive de ce sous-genre très spécifique avec son roman classique The Shining, qui a bien sûr été adapté en un film emblématique de 1980 par le réalisateur Stanley Kubrick. Cependant, ce n’est pas la seule tentative réussie de King de transformer un hôtel en une source de terreur abjecte, car il a également écrit la nouvelle 1408.

1408 a été publié pour la première fois dans la collection de nouvelles de King en 1999, Everything’s Eventual, qui, comme d’habitude pour l’auteur, a été exceptionnellement bien reçue. L’histoire se concentre sur Mike Enslin, un auteur et enquêteur paranormal qui, curieusement, ne croit pas vraiment au paranormal. La recherche d’un nouveau livre conduit Enslin à la salle 1408 supposément hantée du Dolphin Hotel haut de gamme de New York. Contre les appels désespérés du directeur de l’hôtel, Gerald Olin, Enslin réserve la chambre après avoir menacé Olin d’une action en justice. Sans surprise, il apprend vite qu’Olin avait raison.

De nombreux fans de King ont souligné que 1408 était l’histoire exceptionnelle de Everything’s Eventual, et en 2007, une adaptation cinématographique de 1408 a été publiée. Mettant en vedette John Cusack dans le rôle d’Enslin et Samuel L. Jackson dans le rôle d’Olin, 1408 était un succès critique et commercial, et est généralement considéré comme l’un des meilleurs films basés sur King à ce jour. Pourtant, la fin du public vu dans les théâtres était le résultat final de grands changements dans la conclusion originale.

Le début de la fin de 1408 est le même dans la coupe sortie en salles et la coupe du réalisateur, qui contient la conclusion initialement prévue. La pièce essaie de faire suicider Mike Enslin, mais il refuse, tournant les tables en réussissant à allumer le lieu maudit en feu et à le brûler, pour le plus grand plaisir d’Olin. Dans la coupe théâtrale, une scène d’épilogue voit Mike à la maison avec sa femme Lily, qui doute de son histoire de ce qui s’est passé jusqu’à ce qu’elle entende la voix de leur fille décédée sur le magnétophone de Mike. Ce n’est certainement pas une fin heureuse, mais au moins Mike a survécu.

Dans la coupe du réalisateur, fin originale, Mike réussit à détruire la pièce mais meurt en même temps. Lily est bouleversée émotionnellement, et Olin voit une vision terrifiante du cadavre brûlé de Mike, ainsi que de la fille de Mike Katie. C’est un peu ambigu ce qui se passe après, mais il semblerait que Mike et Katie passent ensemble à l’au-delà. Selon le réalisateur Mikael Hafstrom, cette fin n’a pas été utilisée parce que le public des tests ne l’aimait pas, estimant que c’était trop déprimant de voir Mike ne pas survivre.

Fait intéressant, la fin de la coupe du réalisateur d’origine est la valeur par défaut de la plupart des sorties vidéo à domicile de 1408, et est maintenant considérée par la plupart des fans comme la conclusion définitive. Comme c’est souvent le cas, le public des tests semble s’être trompé sur celui-ci. Deux variantes de fin supplémentaires sont également disponibles sur 1408La sortie Blu-Ray de celui-ci, dans laquelle Mike meurt et son éditeur Sam reçoit en quelque sorte le manuscrit que Mike a écrit sur la pièce lors d’une fausse fin plus tôt dans le film, et un autre où Mike vit c’est juste un léger changement à la fin théâtrale.

