Slasher psychologique sous-estimé 1987 Le beau-père présente la fin parfaite de l’histoire de Jerry Blake, mais les suites la ruinent complètement. Pour la plupart des gens, l’acteur de personnage accompli Terry O’Quinn est surtout connu pour avoir joué le mystérieux John Locke dans le drame à succès ABC Lost. C’est certainement le rôle qui a finalement fait de O’Quinn un nom familier, au moins pour un temps, mais pour les fans d’horreur, O’Quinn sera toujours le plus associé au rôle-titre dans le film du beau-père du réalisateur Joseph Ruben, The Stepfather.

Le beau-père n’était en aucun cas un succès au box-office, gagnant seulement 2,4 millions de dollars dans les cinémas. Bien que ce soit 2,4 millions de dollars en 1987, donc pas aussi abyssal que cela puisse paraître par rapport aux normes actuelles, ce n’était toujours pas une aubaine. Cela dit, les critiques des critiques étaient généralement assez bonnes, basées principalement sur les performances captivantes d’O’Quinn. Le film a trouvé un public sur la vidéo domestique, conduisant au retour d’O’Quinn en 1989, Stepfather 2, parfois sous-titré Make Room for Daddy. Un troisième film est également sorti en 1992, cette fois sans O’Quinn.

Alors que Stepfather 2 a ses fans, les critiques le détestaient, et cela a fait encore pire au box-office. Le beau-père 3, quant à lui, est tout simplement terrible, et la plupart préfèrent prétendre que cela ne s’est jamais produit. Aucune des deux suites n’était vraiment nécessaire, et leur existence même a annulé la grande fin du film original.

La fin parfaite du beau-père a été ruinée par des suites inutiles

Pour ceux qui ne le connaissent pas, The Stepfather interprète O’Quinn comme un tueur en série à la recherche de la famille parfaite, qu’il considère comme quelque chose qui ressemble à la façon dont les années 1950 sont représentées dans la culture pop. Le tueur, qui porte le nom de Jerry Blake dans le film, bien qu’il soit révélé qu’il s’agit d’un des nombreux pseudonymes qu’il utilise, charme son chemin dans la vie d’une mère célibataire. Les choses se passent bien pendant un certain temps, mais comme les gens ne sont pas parfaits, Jerry finit par devenir frustré et dissipe sa colère en tuant sa famille actuelle, en changeant son apparence, en créant une nouvelle identité et en recommençant tout le cycle . Il a déjà traversé plusieurs familles au début du film.

Vers la fin de The Stepfather, la mascarade de Jerry commence à s’effondrer, grâce à une belle-fille rebelle et curieuse nommée Stephanie et à Jim Ogilvie, le beau-frère de l’une de ses anciennes victimes. En préparation de son changement à venir vers une autre identité, Jerry commence à voir une nouvelle maman célibataire dans une région voisine, se faisant appeler Bill Hodgekins. À un moment donné, il oublie l’identité qu’il est censé être à ce moment-là et attaque sa femme actuelle Susan dans un accès de rage. Pour compliquer encore les choses, Jim se montre juste assez longtemps pour être tué par Jerry, à la manière de Dick Hallorann. Jerry entreprend ensuite de tuer Susan et Stephanie, seulement pour que Susan tire sur Jerry avec le pistolet de Jim, et Stephanie pour le poignarder directement dans la poitrine avec un couteau. Il descend à reculons dans les escaliers et est très clairement mort.

La mort de Jerry aux mains de ses dernières victimes potentielles a été une grande fin pour l’histoire du beau-père, bouclant le film, car elle a commencé avec Jerry laissant derrière lui les séquelles sanglantes de sa précédente famille. Il est difficile d’imaginer une conclusion meilleure et plus définitive Le beau-père, mais malheureusement, le désir d’argent a gagné, et Stepfather 2 est arrivé. Alors que O’Quinn y est encore bon, tout comme le jeune Jonathan Brandis, le film est presque une note à note rechapée du premier film, cette fois avec un fils au lieu d’une fille. Il retient également paresseusement la mort de Jerry à l’écran, le faisant enfermer dans un asile après avoir “en quelque sorte” survécu à être poignardé et abattu, bien qu’il soit un méchant non surnaturel. Le beau-père 3 brouille davantage les choses, expliquant l’absence d’O’Quinn avec la chirurgie plastique. Hollywood a vraiment besoin d’apprendre à partir en paix.

