La fin pour les téléphones BlackBerry? TCL confirme qu’il n’en fera plus

Le fabricant actuel de terminaux BlackBerry a confirmé qu’il ne fabriquerait pas de nouveaux téléphones arborant la marque emblématique.

TCL Communication produit des terminaux BlackBerry depuis la fin de 2016 – il s’agit notamment de téléphones comme le BlackBerry KeyOne et Key2 – mais il a maintenant confirmé la fin de son partenariat.

La société ne vendra plus de terminaux BlackBerry après le 31 août 2020, et elle n’a pas non plus le droit de “concevoir, fabriquer ou vendre de nouveaux terminaux mobiles BlackBerry”.

TCL Communication continuera à prendre en charge les garanties pour les appareils jusqu’au 31 août 2022, mais elle n’a pas confirmé si elle offrira de nouvelles mises à jour logicielles aux appareils existants jusqu’à cette date.

Nous avons demandé à TCL Communication si c’était le cas, mais nous n’avons pas encore eu de nouvelles de la société.

pic.twitter.com/jhcfVHjVqL3 février 2020

Cela jette le nom BlackBerry dans un endroit incertain. Si aucune autre entreprise ne décide de prendre le nom de marque de BlackBerry Limited, cela peut signifier que nous ne verrons plus d’autres appareils avec la marque.

BlackBerry Limited reste une entreprise qui se concentre sur d’autres domaines plutôt que sur les smartphones, mais elle n’a pas produit ses propres combinés depuis quelques années.

Cela signifie qu’il serait peu probable que l’entreprise reprenne la responsabilité de la fabrication, mais nous pourrions voir une autre entreprise prendre le relais à l’avenir.