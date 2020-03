la fonction capable de battre Telegram revient (enfin)

Facebook a dû prendre plusieurs coups bas de Telegram avec son WhatsApp interrogé à plusieurs reprises par des experts et des affiliés au chat. Avec la découverte du nouveau Mise à jour la situation semble souffrir d’un renversement sensationnel face aux conversations vertes qui démantèlent les fonctions du rival Telegram avec le retour d’un nouvelle fonctionnalité longtemps attendu par tous.

Après avoir évoqué les éléments en faveur de Telegram, il est temps de reconsidérer le rôle de l’application qui relie à ce jour plus d’un milliard et demi d’utilisateurs. la nouvelles c’est vraiment important après l’analyse par l’équipe WaBetaInfo de son dernier démontage bêta 20.02.83 et 20.02.84. Voyons de quoi nous parlons.

WhatsApp: la nouvelle mise à jour rend les utilisateurs heureux, c’est ce qui vient

En gros, ça va y arriver suppression automatique des messages. Le compte à rebours a déjà commencé pour le déploiement de la nouvelle version de l’application pour les appareils Android. Dans le passé, il avait déjà été discuté, mais il semble que ce soit le bon moment pour donner une nouvelle vie aux chats et aux groupes de discussion. Au début, il y a eu une discussion sur une fonctionnalité à déléguer uniquement aux groupes WhatsApp. Mais maintenant, les choses ont changé.

Certaines analyses du code de l’application ont en effet révélé la présence d’un minuteur à définir avec des valeurs allant d’un minimum 1 heure à un maximum 1 an. Lorsque cette fonction est activée, une horloge apparaît qui souligne la présence d’un message destiné à se dissoudre après une période de temps définie.

Pour le moment personne n’a été défini date de sortie mais tout suggère que nous pouvons déjà procéder à partir de la prochaine mise à jour. Restez à l’écoute pour en savoir plus.