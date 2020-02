La fonctionnalité de fuite de l’iPhone 12 pourrait être liée au nouveau produit le plus révolutionnaire d’Apple depuis des années – .

Plus tôt cette semaine, une énorme fuite d’une source qui s’est souvent avérée fiable dans le passé a apparemment révélé une fonctionnalité de nouvelle génération qu’Apple s’apprête à introduire sur l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Si elle est précise, elle marquera la première fois que cette fonctionnalité apparaît sur un smartphone. Quelle est cette nouvelle technologie astucieuse qui excite les gens? Il s’agit d’une nouvelle norme sans fil appelée 802.11ay.

Maintenant, à première vue, il peut sembler étrange que les gens s’énervent face à l’inclusion potentielle d’une nouvelle technologie Wi-Fi dans le prochain iPhone d’Apple. Ce qui est encore plus ironique, c’est que cette nouvelle technologie ne fera rien pour améliorer la vitesse des données lorsque l’iPhone 12 est connecté à un réseau Wi-Fi. Au lieu de cela, 802.11ay est une nouvelle technologie qui utilise la bande de fréquences de 60 GHz pour déplacer des données sur de courtes distances à des vitesses fulgurantes pouvant atteindre au-delà de 100 Gbit / s. Il ne fonctionne pas bien sur de longues distances et ne peut même pas pénétrer efficacement les murs. Il peut sembler étrange qu’Apple ajoute une technologie aussi limitée à sa nouvelle gamme d’iPhone 12 à venir, mais ce n’est étrange que si vous pensez à ce que cela pourrait signifier pour AirDrop. La technologie actuelle de transfert de données à courte portée d’Apple est rapide et pratique, mais elle est également incohérente et il faut souvent un certain temps avant même de pouvoir établir une connexion. Le 802.11ay pourrait changer tout cela si les rapports précédents sont exacts, mais un nouveau rapport suggère que la technologie pourrait être liée à un autre nouvel appareil Apple qui pourrait être le nouveau produit le plus révolutionnaire de la société depuis des années.

En octobre de l’année dernière, l’initié Apple le plus prolifique et le plus précis du monde a déclaré que la société Cupertino pourrait se préparer à un nouveau lancement majeur à un moment donné en 2020. L’initié en question n’est autre que Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities. et le principal lancement de nouveau produit en question est le nouveau casque de réalité augmentée sur lequel Apple aurait travaillé pendant des années.

Surnommé «Apple Glasses» par les blogs technologiques, le nouvel appareil serait une paire de lunettes qui superposeraient des objets numériques directement sur les lentilles, qui sont en fait des écrans transparents. Il existe déjà des produits sur le marché qui utilisent des écrans OLED transparents, comme ce thermostat intelligent futuriste que vous pouvez obtenir sur Amazon. Google a lamentablement échoué lors de la première sortie de Google Glass et a tenté de le cibler sur le marché des consommateurs, mais ce produit ne ressemblait en rien aux lunettes AR qu’Apple développerait. Google Glass a utilisé un petit écran dans le coin supérieur devant une lentille pour afficher de minuscules images et du texte. Les lunettes Apple, d’autre part, devraient pouvoir superposer du contenu n’importe où sur l’un ou l’autre objectif.

Maintenant, cela n’est pas basé sur des informations internes ou des fuites, mais Macworld a une suggestion formidable pour un cas d’utilisation 802.11ay dans les iPhones d’Apple:

La partie intéressante de 802.11ay est qu’il fournit une bande passante suffisamment élevée et une latence suffisamment faible pour qu’il puisse être utilisé pour envoyer des données à des affichages à haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé. Comme, par exemple, les casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée.

On dit depuis longtemps qu’Apple travaille sur un casque ou des lunettes qui font au moins AR, peut-être AR et VR mélangés. Tout le traitement de votre expérience AR / VR pourrait se produire dans le casque lui-même, ce qui en fait un produit complètement autonome, mais cela le rend plus gros, plus lourd, plus cher et raccourcit la durée de vie de la batterie. L’alternative consiste à faire du casque un ensemble d’écrans et de caméras relativement stupides, avec tout le traitement se produisant sur une sorte de station de base, comme votre nouvel iPhone 12. Une connexion à ultra-haute vitesse et à très faible latence comme celle fournie par 802.11 ay est une nécessité pour que cela fonctionne.

Encore une fois, rien ne suggère que ces informations proviennent de sources. C’est juste de la spéculation. Mais cela a également un sens lorsque vous considérez la vitesse à laquelle les données peuvent se déplacer en utilisant la norme 802.11ay et la proximité des lunettes Apple avec votre iPhone.

Alors que Ming-Chi Kuo a déclaré que les lunettes Apple pourraient faire leurs débuts dès cette année, des rapports ultérieurs ont suggéré qu’ils pourraient ne pas faire leurs débuts avant 2022 ou même 2023. Dans cet esprit, une nouvelle mise à niveau spectaculaire pour AirDrop est le cas d’utilisation le plus probable pour 802.11ay sur l’iPhone 12. Si et quand Apple publiera ses nouvelles lunettes Apple, il semble très probable qu’elles utiliseront également cette technologie sans fil ultra-rapide.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.