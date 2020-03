La fonctionnalité ECG est à nouveau retardée

Le successeur de Galaxy Watch Active, la Galaxy Watch Actif 2, a été lancé en août par Samsung. Le nouveau modèle comportait une lunette tactile, un design élégant, des capteurs plus précis pour une meilleure surveillance de la condition physique, détection des chutes et la fonction ECG. Cependant, Samsung a clairement indiqué lors de l’annonce que la détection des chutes et la fonction ECG sur la Galaxy Watch Active2 ne seraient disponibles qu’après avoir obtenu les informations nécessaires. Approbation de la FDA.

Galaxy Watch Active 2: la frustration des utilisateurs augmente et il n’y a toujours pas de nouveau délai

Plus de six mois se sont écoulés depuis le lancement de la Galaxy Watch Active 2 et Samsung ne sait rien de ces deux caractéristiques de l’appareil portable. Un chef de division Samsung a pris la parole santé et a confirmé que l’entreprise a besoin plus de temps pour optimiser la fonction ECG et donc sa version bêta a été retardée. La société n’a pas fourni de nouveaux termes en ce qui concerne la fonction ECG.

De nombreux utilisateurs ont déclaré avoir acheté Active 2 à cause du capteur ECG. Ce délai provoque la frustration des utilisateurs et l’exprime via les groupes Reddit et Facebook. La smartwatch est l’une des meilleures du marché et offre des fonctionnalités de premier ordre. Cependant, de nombreux utilisateurs l’ont acheté en raison de la fonction ECG. Nous connaissons tous, comme Apple,Apple Watch a mis en œuvre une fonction vraiment efficace, les utilisateurs s’attendent à ce que Samsung fasse de même.