La fonctionnalité Google Maps la plus effrayante peut aider à arrêter le coronavirus – .

Google a publié une nouvelle ressource cartographique qui peut aider à ralentir la propagation de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Les nouveaux rapports mobiles communautaires affichent des données de localisation anonymisées qui peuvent aider les autorités à comprendre si des mesures de distanciation sociale sont prises.

Google recueille les données des téléphones comme il le fait pour Google Maps, mais il dit qu’il ne révélera aucune information d’identification aux autorités.

Google a été critiqué il y a quelques années pour avoir collecté des données utilisateur à partir de téléphones, même lorsque les utilisateurs pensaient que ce n’était pas le cas. Depuis lors, Google a pris plusieurs mesures pour garantir aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs données de localisation. Vous pouvez supprimer vos données des serveurs de Google manuellement ou automatiquement et même utiliser Google Maps de manière anonyme. Android 10 protège également vos données de localisation mieux que jamais. Pourtant, Google peut toujours vous identifier dans la foule, comme nous l’avons vu récemment lorsqu’un motard est devenu le principal suspect d’un cambriolage en raison de ses données de localisation liées à la formation. D’un autre côté, la quantité massive de données de localisation que Google recueille l’aide à améliorer les services populaires comme Google Maps qui dépendent des informations de localisation.

Mais s’il y a eu un moment où les capacités de suivi de la position de Google pouvaient être utiles, c’est maintenant. La nouvelle pandémie de coronavirus ne peut être combattue qu’avec des mesures strictes de distanciation sociale. L’aplatissement de la courbe est l’objectif principal de la plupart des gouvernements du monde, et cela ne peut être fait que si la majorité de la population se conforme aux directives de rester chez soi. Et Google est maintenant prêt à exploiter ses données de localisation pour alerter les gouvernements locaux si leurs ordres de distanciation sociale ne sont pas suivis.

Google a lancé il y a quelques semaines son site Web de suivi des coronavirus, une ressource qu’il ne savait pas qu’il construisait jusqu’à ce que Trump en parle à la télévision. Le site lui-même offre des informations de base et des liens rapides vers des ressources régionales qui peuvent aider ceux qui en ont besoin. Mais Google a également ajouté des ressources COVID-19 à YouTube, News et Maps dans le but de fournir des points d’information supplémentaires sur le nouveau virus.

La société a lancé mardi son site Web de distanciation sociale: COVID-19 Community Mobility Reports. En accédant à ce lien, vous pouvez télécharger des rapports de situation de distanciation sociale pour n’importe quelle région couverte par Google. Les rapports sur la mobilité communautaire utilisent “des données agrégées et anonymisées montrant à quel point certains types de lieux sont occupés”, a déclaré Google dans un article de blog.

Les données de ces rapports montreront comment le trafic a changé après les verrouillages et les quarantaines, Google se concentrant sur certains types d’emplacements, notamment «commerce de détail et loisirs, épicerie et pharmacies, parcs, stations de transport en commun, lieux de travail et résidentiel».

Les captures d’écran de cet article proviennent du rapport de Google pour New York, l’État américain qui a été le plus durement touché jusqu’à présent par le nouveau coronavirus. New York comptait plus de 93 000 patients au moment de la rédaction de ce rapport, sur plus de 245 000 cas en Amérique. Les rapports ne sont pas uniquement disponibles pour les États-Unis, car ils couvrent divers autres pays connaissant des épidémies de COVID-19 en ce moment.

Google affichera des données agrégées sur plusieurs semaines, les informations les plus récentes couvrant les 48 à 72 dernières heures. La ressource peut être utilisée par les fonctionnaires pour déterminer si les mesures de distanciation sociale fonctionnent et si des mesures supplémentaires doivent être prises pour réduire le risque de transmission du COVID-19:

Par exemple, ces informations pourraient aider les fonctionnaires à comprendre les changements dans les voyages essentiels qui peuvent façonner les recommandations sur les heures d’ouverture ou informer les offres de services de livraison. De même, des visites persistantes dans les centres de transport pourraient indiquer la nécessité d’ajouter des bus ou des trains supplémentaires afin de permettre aux personnes qui ont besoin de voyager de se disperser pour une distanciation sociale.

Les rapports auront une protection de la confidentialité en place et n’incluront pas les chiffres réels, selon Google. Les données proviendront de personnes qui ont activé l’historique des positions sur leurs téléphones et comprendront du bruit artificiel en plus.

