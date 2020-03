La fonctionnalité iOS 14 qui a fui vous aidera à garder une trace de votre enfant – .

iOS 14 sera la vedette de l’émission à la WWDC 2020 cet été, quelle que soit la façon dont Apple choisit d’accueillir l’événement en réponse à la pandémie de coronavirus.

Cependant, les fonctionnalités d’iOS 14 fuient régulièrement, grâce à une version précoce de la mise à jour du système d’exploitation.

Une nouvelle découverte révèle que les utilisateurs d’iPhone pourront utiliser l’application Find My pour suivre les emplacements des proches mieux que jamais grâce à des déclencheurs plus intelligents.

La WWDC 2020 devrait avoir lieu en ligne en juin en raison de la pandémie de coronavirus – c’est-à-dire si Apple n’annule pas complètement l’événement, comme Google a été contraint de le faire il y a quelques jours avec les E / S. Mais la WWDC est beaucoup plus importante pour Apple que les E / S pour Google. C’est à la WWDC qu’Apple annonce les mises à jour de ses différents systèmes d’exploitation, iOS étant la vedette de l’émission. À chaque WWDC, Apple présente toutes les nouvelles fonctionnalités iOS qu’il peut révéler sans gâcher l’iPhone à venir, puis publie la première version bêta d’iOS.

D’un autre côté, Apple pourrait très bien annoncer tout ce qui est en ligne cette année sans véritable discours pour réduire davantage les activités en personne qui pourraient augmenter le risque de transmission de COVID-19. Quoi qu’il en soit, la version bêta d’iOS 14 tombera probablement à temps cet été. Pendant que nous attendons, nous avons une autre fuite iOS 14 passionnante qui révèle une toute nouvelle fonctionnalité de localisation qui vous aidera à garder une trace de vos enfants plus efficacement qu’auparavant.

., qui a découvert plusieurs autres fonctionnalités iOS 14 au cours des dernières semaines, est de retour avec une fuite iOS 14 concernant l’application Find My qui vous permet de localiser des personnes ou des objets manquants avec GPS.

iOS 14 apportera de nouvelles fonctionnalités à l’application, notamment la prise en charge de la réalité augmentée (RA) ainsi que de nouveaux déclencheurs de localisation. Ce dernier est un ajout passionnant à l’application, car il vous permet de personnaliser l’application pour recevoir des alertes lorsque quelqu’un arrive à un endroit comme l’école ou le travail, et vous informe quand quelqu’un n’arrive pas à cet endroit à temps. L’application vous avertira également lorsqu’un contact quitte un lieu avant une heure définie.

Comme je l’ai déjà dit, les fonctionnalités sont pratiques pour garder un œil sur vos enfants et vous assurer qu’ils sont là où ils devraient être. Ce n’est pas espionner vos enfants, mais c’est plus comme être informé de l’endroit où ils se trouvent, surtout quand il s’agit de l’école et d’autres activités. Par exemple, vous pourrez définir des alertes qui se déclenchent dans les cas où votre enfant doit partir tôt à partir d’un emplacement particulier.

La fonctionnalité pourrait être utile dans d’autres cas où le suivi de l’emplacement des proches pourrait être obligatoire. Vous pouvez utiliser Find My pour garder un œil sur les parents ou d’autres personnes qui souffrent de stades précoces d’Alzheimer ou de démence et vous assurer qu’ils ne sont pas perdus pendant les activités quotidiennes. Et la fonctionnalité peut être utile pour garder une trace de vos collègues avant les réunions ou les amis qui sont toujours en retard à certains événements.

Le mode AR, quant à lui, aidera les utilisateurs à localiser des choses ou des personnes utilisant AR sur les appareils pris en charge, pour des données de localisation encore plus précises. La fonctionnalité fonctionnerait également avec les trackers AirTag que Apple devrait bientôt lancer.

Source de l’image: Ray Tang / LNP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

