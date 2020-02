La fonctionnalité PS5 futuriste pourrait lire vos signes vitaux et les intégrer dans le gameplay – .

Sony n’a pas encore dévoilé la PS5 dans toute sa splendeur, mais nous savons que la nouvelle PlayStation 5 arborera le même matériel que la Xbox Series X. En ce qui concerne les spécifications de base, les mêmes puces AMD de 7 nm alimenteront les deux consoles, et chacune d’entre eux viendront avec un stockage SSD à bord. Mais c’est là que la magie commence, car Sony et Microsoft tenteront tous les deux d’attirer les acheteurs avec quelques fonctionnalités exclusives. Microsoft en a déjà dévoilé certains plus tôt cette semaine, lorsqu’il a publié la plupart des spécifications de la série X. Sony n’a fait aucune annonce sur PlayStation 5 depuis début janvier, date à laquelle il a révélé le logo PS5 au CES 2020, mais nous avons vu de nombreux brevets liés au jeu récemment, ce qui nous a donné une idée de ce à quoi pourrait ressembler l’expérience de jeu de nouvelle génération de Sony. comme.

Bien qu’il n’y ait aucun moyen de prouver que ces inventions seront disponibles dès le lancement de la PS5, les brevets montrent certainement que Sony sort des sentiers battus pour la PlayStation 5. L’autre jour, nous avons parlé de deux de ces brevets qui décrivaient des innovations de contrôleur qui faire ressortir la PS5 par rapport à la Xbox. Maintenant, une nouvelle découverte révèle que l’une des idées proposées par Sony ajouterait une couche futuriste folle à l’expérience de jeu PlayStation 5.

Sony n’a même pas reconnu le nom commercial du prochain contrôleur DualShock – tout sauf DualShock 5 est tout simplement idiot – mais le géant japonais a révélé certaines de ses fonctionnalités. Le contrôleur aura une meilleure haptique que jamais pour une expérience de jeu encore plus immersive. Les brevets qui ont suivi ont suggéré que le contrôleur comportera un microphone pour les commandes vocales, ainsi que de nouveaux boutons orientés vers l’arrière. Sony vient de publier un accessoire qui apporte des boutons orientés vers l’arrière au contrôleur DualShock 4, confirmant son intérêt à ajouter des commandes orientées vers l’arrière pour certains jeux.

Une nouvelle demande de brevet qui vient d’être découverte décrit une technologie qui permettrait à la PS5 d’interpréter les données biométriques lues par le contrôleur, y compris la fréquence cardiaque et la sueur, et même de combiner ces informations avec des informations provenant d’un appareil photo. Le but d’une telle technologie est que la console déclenche automatiquement des actions dans le jeu en fonction de paramètres spécifiques, et cela pourrait bien fonctionner avec des jeux d’horreur ou tout autre type de contenu qui pourrait faire battre votre pouls.

Le brevet a fait surface en ligne plus tôt cette semaine et depuis sa découverte initiale, IGN a repéré un détail non déclaré auparavant expliquant qu’un accessoire séparé pourrait en fait être responsable de la collecte d’informations de rétroaction biologique.

«Il est nécessaire de fournir un périphérique à faible coût» qui peut «fournir une fonctionnalité accrue pour une gamme d’applications différentes», indique une partie du brevet. Cela suggère que le DualShock 5 nécessiterait un accessoire autonome pour lire la biométrie plutôt que d’être livré avec des capteurs intégrés. Si tel est le cas, l’accessoire peut également fonctionner avec les contrôleurs DualShock 4 actuels ou tiers. Encore une fois, Sony brevète de nombreuses idées PlayStation en ce moment, mais il n’y a aucune garantie que l’une d’entre elles sera utilisée avec la PS5 cette année ou même pas du tout.

Source de l’image: Olly Curtis / Future Publishing / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.