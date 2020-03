La Fondation Agnelli promeut des cours gratuits

L’urgence apportée par le Coronavirus a repensé nos relations sociales, professionnelles et même éducatives. Mais si les réseaux sociaux et les appels vidéo nous aident à rester connectés, c’est l’apprentissage des jeunes étudiants pour susciter une plus grande inquiétude. C’est pourquoi de nombreuses plateformes ont prospéré e-learning.

Continuer à donner des conférences avec des écoles fermées cela a été et sera dans les prochaines semaines l’une des tâches pour maintenir l’enseignement des enfants en vie, afin de ne pas leur faire manquer l’année scolaire même dans des conditions d’inconfort pour la pandémie qui affecte l’Italie. Pour cela, le Fondation Agnelli et Miroir des temps, avec le journal La Stampa et Reale Mutua Assicurazioni ont lancé le projet # restoascuola.

Ce projet prévoit 100 écoles primaires et secondaires dans la région du Piémont un bonus sur demande pour 100 heures de cours e-learning pour consolider des domaines d’enseignement spécifiques. La plateforme choisie est celle d’une startup italienne appelée Schoolr, qui détient un bouquet des matériaux les plus complets au monde.

E-Learning en quarantaine: une startup italienne propose des cours gratuits

Les fondations promouvant l’initiative ont identifié la plate-forme comme “l’une des initiatives les plus intéressantes d’enseignement à distance numérique”. La proposition fournie par Schoolr se compose de:

Espérons que les familles accueillent les outils d’apprentissage en ligne qui impliquent les enfants et ne leur font pas manquer l’année scolaire, et grâce à la plateforme ils ont une implication cruciale dans l’organisation de l’enseignement des enfants. Ils sont réservés pour réserver les sessions d’apprentissage et avoir des commentaires du tuteur, tout en la partie pédagogique est confiée à des tuteurs experts.

Comment le stress Cristiano Scarapucci et Sebastiano Dionisi, les deux fondateurs de la startup, «Le fait d’avoir été choisi pour soutenir le projet de la Fondation Agnelli et de la Fondation La Stampa- Specchio dei Tempi est un grand résultat pour nous: à la fois en termes de reconnaissance de la valeur de notre vision de rendre l’éducation et la formation accessibles à tous, et à la fois d’un point de vue technique pour l’excellent travail accompli par toute l’équipe sur notre plateforme ces jours-ci “.