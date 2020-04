La fondatrice de la start-up Jane Park «pivote avec son objectif» alors que le fabricant d’emballages cadeaux Tokki passe aux masques faciaux – .

Un assortiment de masques faciaux Tokki x Gravitas. (Photo Tokki)

La vision de Jane Park pour emballer des cadeaux dans des tissus respectueux de l’environnement avec une touche numérique s’est déplacée pour envelopper les visages de ceux qui cherchent à rester protégés pendant la pandémie de COVID-19.

Quelques mois seulement après le lancement de Tokki, une entreprise basée à Seattle qu’elle a fondée après ses années de succès avec le jongleur de cosmétiques ancien Julep, Park a été frappée par la réalité écrasante du coronavirus et son impact économique. Dans un article sur LinkedIn cette semaine, elle a déclaré que les revenus de Tokki “étaient tombés à zéro”.

«Janvier a été une période tellement excitante pour nous en tant que nouvelle entreprise», a déclaré Park à .. «Nous avions plusieurs grandes entreprises clientes alignées pour des conférences régulières, des équipements de chambre d’hôtel et la vente en gros. Du jour au lendemain, nous sommes tombés du radar pour chacun de ces clients, car ils avaient eux-mêmes affaire à des fermetures de magasins et à des annulations de clients. »

Jane Park. (Photo LinkedIn)

La mission de Tokki est d’être une alternative durable au papier cadeau qui finit dans les décharges. Les enveloppements en coton avec des designs élégants et une bande spéciale avec la possibilité d’enregistrer des messages numériques sont destinés à rendre le re-cadeau cool.

Comme d’autres fondateurs et entrepreneurs de startups, Park a rapidement cherché un moyen de sauver son entreprise et les moyens de subsistance de ses employés au cours des dernières semaines.

Depuis la semaine dernière, Tokki a redirigé 100% de son inventaire de tissus vers des masques. Ils sont réalisés en partenariat avec l’amie et collègue de Park, Lisa Sun, la créatrice de mode derrière Gravitas, qui a elle-même redirigé toutes ses ressources de couture basées à New York vers la fabrication de masques.

Park a appelé le coton de courtepointe de haute qualité que Tokki utilise pour faire de l’emballage cadeau le meilleur matériau pour fabriquer des masques. Ils comportent deux couches et une poche pour les filtres, de sorte qu’ils fonctionnent à égalité avec les masques chirurgicaux en tissu.

(Photo Tokki)

“Nous avons en fait beaucoup d’hôpitaux et de cabinets de médecins qui nous appellent, et nous priorisons d’abord ces commandes”, a déclaré Park. “Nous ne faisons savoir aux gens que par le bouche à oreille, donc je suis extrêmement reconnaissant pour la réponse.”

Les masques se vendent sur le site Web de Tokki à 28 $ pour un ensemble de deux, chaque masque acheté générant le don d’un masque à un travailleur en première ligne de la crise. Plusieurs modèles sont présentés et des masques pour enfants devraient arriver bientôt.

Park, qui emploie quatre personnes dans une équipe principale et 16 dans l’équipe élargie de Tokki, a qualifié ce moment de fou pour les entreprises qui voient leurs revenus s’effondrer du jour au lendemain. Les moments difficiles peuvent tester la mission d’une entreprise, quelle que soit sa taille.

Réorienter les ressources sur les produits que les gens veulent et dont ils ont besoin en ce moment est formidable, mais je pense que vous devez être très réfléchi et transparent.

«J’ai appelé notre nouvelle entreprise de masques« pivoter avec un objectif », ce qui est en fait tout à fait différent d’un changement de direction brusque», a-t-elle déclaré. «Le recentrage des ressources sur les produits que les gens veulent et dont ils ont besoin en ce moment est formidable, mais je pense que vous devez être très réfléchi et transparent.»

Les masques sont tarifés de manière à être un moyen d’aider la communauté et de maintenir son équipe. Il n’y a aucune intention de faire un profit et Park, qui se considère comme une entrepreneure dans son cœur, a déclaré que si vous gagnez de l’argent à partir d’une situation qui fait tant de mal à tant de gens, vous devriez trouver un moyen de le rendre. à la communauté.

C’est un processus qu’elle a déjà vécu à Julep, lorsque la récession a frappé en 2008. Elle s’est appuyée sur une certaine mémoire musculaire, s’adressant aux propriétaires pour obtenir de l’aide sur le loyer et traiter avec les employés lorsqu’il s’agissait de réduire l’indemnisation.

“La confiance est essentielle et précaire dans ces moments, c’est pourquoi la communication excessive est importante”, a déclaré Park. «Mon conseil aux entreprises qui envisagent un pivot est d’en dire plus que ce que vous pensez avoir besoin de dire. Même si vos intentions sont bonnes, vos clients et employés ne peuvent pas savoir ce qui vous tient à cœur. “

