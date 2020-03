La Formule 1 lance la Virtual Grand Prix Series pour le plus grand plaisir des fans

Le coronavirus peut également nous bloquer à la maison, mais cela ne nous empêche pas de nous amuser. Pour cette raison, la direction de la Formule 1 a annoncé la nouvelle série Grand Prix virtuel F1 Esports.

La nouvelle série il prédit que les pilotes professionnels et les personnalités du sport automobile pourront concourir sur les circuits F1 tout en restant confortablement à la maison. Le choix de lancer cette initiative est de permettre à tous les fans de continuer à regarder la Formule 1 même si les GP ont été suspendus.

En fait, les premières étapes du championnat du monde ont été annulées ou reporté à une date ultérieure en raison de l’épidémie de coronavirus. Les courses virtuelles auront lieu aux mêmes dates que les épreuves du championnat du monde et sur les mêmes circuits programmés pour chaque week-end de course.

La F1 ne s’arrête pas, même avec les GP suspendus

La première date est prévue le 22 mars avec le Grand Prix Virtuel de Bahreïn. Le calendrier continuera alors de toucher tous les GP reportés et le championnat continuera jusqu’à ce que l’urgence soit revenue.

Pour se conformer à la quarantaine, chaque participant partira de chez lui en utilisant le jeu Codmaster F1 2019. La durée de la course reflétera 50% de la vraie, donc dans le cas de la La piste de Sakhir fera 28 tours. L’équipement à utiliser sera de l’équipement personnel, puis des joysticks ou des postes de conduite. De toute évidence, pour rendre le défi amusant pour tout le monde, la performance sera de niveau et il y aura des séances d’entraînement pour les moins habitués au jeu.

la course sera diffusée sur les chaînes officielles de Formule 1 sur YouTube, Twitch et Facebook. La durée globale de l’événement est estimée à environ 1 heure et demie et débutera à partir de 9 heures le dimanche soir.