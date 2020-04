la formule habituelle, à un prix plus élevé

Le OnePlus 8 est le frère économique et légèrement plus petit de la famille de smartphones que le constructeur chinois a présenté pour le premier semestre 2020. Cela apporte divers changements, bien que le plus notable soit son prix, qui augmente de 160 euros par rapport à au OnePlus 7 et à 110 euros par rapport au OnePlus 7T. Ceci est son analyse approfondie.

OnePlus a commencé son voyage sur le marché des smartphones avec une idée simple mais prometteuse: faire un téléphone très économique avec d’excellentes performances. Sous ce parapluie idéologique, les téléphones tels que le OnePlus One, le OnePlus 2 ou même le OnePlus 3 sont nés. Aucun d’entre eux n’a dépassé le Galaxy S ou l’iPhone contemporain, mais ils ont atteint, dans une plus ou moins grande mesure, l’objectif d’offrir un excellent produit, à un prix très compétitif.

Avec le temps, la marque chinoise a continué d’élargir son catalogue et d’améliorer ses produits. Plus de caméras, de meilleurs écrans, de nouveaux processeurs et, surtout, une plus grande attention aux détails. Cette augmentation de la qualité a également entraîné une augmentation progressive des prix, qui était cependant toujours inférieure à celle des produits de la gamme la plus élevée.

Achetez donc un produit OnePlus, c’était toujours une option sûre et facile. Malgré la hausse des prix, leurs smartphones étaient toujours dans cette fenêtre réussie et équilibrée qui leur permettait de goûter à de nombreux avantages des smartphones les plus chers, mais sans payer ce qu’ils coûtaient. Son excellent rapport qualité-prix était incontestable.

En 2019, cependant, la marque a décidé de diviser son portefeuille de deux manières différentes: D’une part, le OnePlus 7 standard, suivant l’approche originale; et de l’autre, le OnePlus 7 Pro, qui s’est accordé la licence pour augmenter le prix de vente au-dessus de l’habituel avec la justification, oui, d’une expérience encore meilleure. D’une manière générale, la stratégie a été couronnée de succès. Il y avait des détails qui pouvaient encore être améliorés (comme la caméra, l’absence de charge sans fil, etc.), mais il y avait aussi de nombreux autres aspects dans lesquels les nouveaux modèles brillaient (comme la mémoire UFS 3.0 ou l’écran 90 Hz en le modèle Pro). Et le prix, malgré l’escalade, était toujours dans une fenêtre assez précise.

En 2020, tout indiquait que OnePlus reproduisait cette même stratégie. Et, dans un certain sens, cela a été le cas: nous avons deux modèles – l’un plus avancé que l’autre -, des technologies différentielles – comme 120 Hz dans la variante Pro – et du matériel selon les normes 2020. Le seul changement – ou peut-être le plus pertinent – dans la stratégie a été le prix. Les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro ont atteint respectivement 559 et 709 euros. Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, quant à eux, seront vendus respectivement à partir de 709 et 909 euros. Cela représente une augmentation comprise entre 150 et 200 euros par rapport aux générations précédentes.

Pour justifier l’augmentation des prix, le produit devrait également s’améliorer en conséquence. Et c’est précisément l’inconnu que j’ai tenté de résoudre ces derniers jours. Le OnePlus 8 est-il un produit à la hauteur de ce qui est attendu?

Dehors, le OnePlus 8 représente un bond en avant par rapport à la génération précédente. Il dispense de l’encoche, les cadres entourant l’écran sont légèrement plus fins et la finition au dos (mate) est très agréable au toucher. Il se sent également plus raffiné et transmet une construction de meilleure qualité. En fait, le OnePlus 8 se sent plus exquis et premium que certains produits concurrents.

Un autre grand succès est la gamme de couleurs, en particulier le modèle vert, qui offre un très bon équilibre: C’est différent mais ça ne devient pas strident. Les plus audacieux peuvent également opter pour la variante Interstellar Glow, avec un dégradé de teintes similaire à l’icône Instagram. Et pour les plus conservateurs, une variante noire est également proposée.

Esthétiquement, le OnePlus 8 représente un saut majeur par rapport à la génération précédente

L’écran, quant à lui, mesure 6,55 pouces et, pour la première fois dans un modèle non Pro, il est légèrement incurvé sur les côtés. Le rayon de la courbe est plus petit que dans le OnePlus 7 Pro mais supérieur à celui du Galaxy S20 Ultra, dans lequel il est minimal. Esthétiquement, sa présence est frappante, mais fonctionnellement elle présente certains inconvénients, comme une légère dégradation de la qualité de l’image.

Un autre élément notable de l’écran est le perforation à travers laquelle émerge la caméra frontale. Il est situé dans le coin supérieur gauche et a un très petit diamètre, ce qui lui permet de passer plus inaperçu que l’encoche de la génération précédente. Cette solution ne laisse pas une façade aussi propre que la caméra motorisée du OnePlus 7 Pro, mais elle offre une plus grande durabilité en n’impliquant pas de pièces mobiles.

Quant au panneau, il utilise la technologie OLED, il a une résolution de 1080 x 2400 pixels et, en plus, il atteint un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz. Sous le microscope ce n’est pas le panneau le plus avancé du secteur – ce prix a été débat entre le OnePlus 8 Pro, l’iPhone 11 Pro et le Galaxy S20 Ultra – mais oui offre une très bonne qualité. Le niveau maximum de luminosité est très élevé, le rapport de contraste est excellent et la représentation des couleurs – si le mode d’étalonnage le plus neutre est activé – est très précise. Cela peut être le meilleur écran – ou l’un des meilleurs – dans sa gamme de prix.

Sous l’écran se trouve un capteur optique d’empreintes digitales. Son fonctionnement, comme dans la plupart de ce type, est légèrement plus lent que dans les lecteurs physiques conventionnels. Cependant, ce n’est pas un problème au quotidien. À aucun moment je n’ai eu l’impression que ce lecteur était inefficace ou prenait trop de temps pour lire l’impression.

J’irais jusqu’à dire que le OnePlus 8 est le smartphone Android le plus rapide d’aujourd’hui.

Sous le capot se trouve le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm, entre 8 et 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.0. Ceci, associé à l’excellent travail d’optimisation effectué par OnePlus avec le logiciel et à 90 Hz de l’écran, rend l’expérience d’utilisation du OnePlus 8 tout simplement excellente. L’appareil répond avec une grande rapidité, fluidité et cohérence à toutes les actions que l’utilisateur effectue. Honnêtement, j’oserais dire que c’est le smartphone Android le plus rapide aujourd’hui – tout comme cela, son frère aîné, le OnePlus 8 Pro.

Dans cette grande performance, comme je l’ai dit, le logiciel a un grand poids, un domaine dans lequel OnePlus fait un excellent travail d’optimisation. Mais non seulement sa bonne foi y reste. OxygenOS est l’une des couches de personnalisation les plus propres, les plus cohérentes et les plus propres du moment. À certains égards, en fait, je dirais qu’il est encore plus raffiné que l’interface utilisateur de Google Pixel, qui est couramment utilisée comme référence parmi les téléphones Android. De plus, à l’exception de certaines applications OnePlus (qui peuvent être facilement désinstallées), le téléphone est exempt de bloatware et d’applications inutiles, ce qui est apprécié.

Le logiciel intervient également efficacement dans la gestion de la batterie, qui offre une performance très solvable avec ses 4 300 mAh. Il ne sera pas en tête du classement à cet égard, mais il promet grande indépendance du chargeur même avec des technologies comme le taux de rafraîchissement actif à 90 Hz. Pour référence: le OnePlus 8 a duré près de deux jours complets avec près de 6 heures d’écran allumé.

Pour se nourrir, le OnePlus 8 utilise le système WARP Charge 30T, qui injecte jusqu’à 30W avec l’adaptateur secteur d’origine. En moins de 30 minutes, le téléphone peut passer de 0% à 50%, ce qui est pratique dans certaines situations où vous avez à peine le temps de recharger la batterie du téléphone.

Ce que il manque, oui, c’est la compatibilité avec la norme Qi de charge sans fil. Le modèle supérieur, le OnePlus 8 Pro, est le premier OnePlus à intégrer cette technologie, mais la marque a décidé de s’en passer dans le modèle le moins cher. On pourrait comprendre que ce modèle n’est pas capable de se connecter sans fil aussi vite que le OnePlus 8 Pro (à 30W), mais l’absence totale de la norme Qi, dans un produit de 709 euros annoncé en 2020, commence à être inadmissible.

Le OnePlus 8 prend en charge la 5G, mais compte tenu de l’état des réseaux, cela ne devrait pas influencer la décision d’achat.

Le OnePlus 8 Pro, comme la plupart des smartphones équipés d’un Snapdragon 865, est prend en charge la connectivité 5G à la fois dans sa variante autonome et non autonome. La version européenne ne pourra se connecter qu’aux sous-6 bandes, qui sont celles que les opérateurs européens déploient initialement.

En raison du confinement dérivé du COVID-19, il a été impossible de vérifier le fonctionnement de cette connectivité dans le OnePlus 8. En tout cas, compte tenu de la rareté des cas d’utilisation qui permettent de comprimer cette connectivité et de l’état prématuré des réseaux 5G dans le la plupart du monde, La meilleure chose que vous puissiez faire est d’ignorer que le OnePlus 8 intègre la 5G. C’est bien de l’avoir pour l’avenir, mais cela ne devrait pas conditionner l’achat au présent.

Et enfin: la caméra. Le OnePlus 8 intègre trois caméras à l’arrière– Un principal de 48 mégapixels (regroupement de pixels jusqu’à 12 mégapixels), un grand angle de 16 mégapixels et un appareil photo macro de 2 mégapixels. Dans cette approche, vous pouvez déjà voir un problème: OnePlus a décidé de se passer du téléobjectif présent dans la génération précédente et d’opter plutôt pour un appareil photo de type macro qui est assez consommable.

De nombreux produits bas de gamme intègrent des objectifs macro pour, sans augmenter excessivement le coût de production, articuler les actions marketing autour du nombre total de caméras – bien que la qualité de celles-ci, finalement, ne soit pas excessivement bonne. Je ne sais pas si c’est la raison pour laquelle OnePlus a incorporé un objectif macro ou, tout simplement, ils pensaient que l’utilisateur moyen utiliserait plus un objectif macro qu’un téléobjectif 50 ou 80 mm. Ce que je peux affirmer, c’est que échanger un téléobjectif contre un macro – dont les performances ne sont d’ailleurs pas très bonnes – est une involution. Et cela ne peut pas se produire lorsque vous augmentez en parallèle le prix à 709 euros.

L’appareil photo du OnePlus 8 fait un travail acceptable, mais il n’est pas à la hauteur. La macro caméra, en plus, est superflue.

Au-delà de la macro caméra et de l’absence de téléobjectif, le OnePlus 8 est capable de capturer de bonnes images, principalement dans des environnements bien éclairés. Ce n’est pas à la hauteur – en particulier dans des conditions d’éclairage défavorables, où le Galaxy S20, l’iPhone 11 Pro et d’autres produits haut de gamme sortent de leur poitrine – mais il fait un travail acceptable de détail, de bruit et d’équilibre. de la scène (couleurs, éclairage, etc.) est concerné. Le grand angle, oui, capture beaucoup de bruit dans certaines situations en raison de ses caractéristiques inférieures.

Enfin, le OnePlus 8 est Compatible avec le système de son surround Dolby Atmos et intègre également un moteur de vibration amélioré ce qui est beaucoup plus agréable lors de l’écriture ou des gestes qui l’invoquent. C’est l’un de ces détails qui, bien que non consigné dans les fiches techniques, est très apprécié au quotidien.