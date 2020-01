la forte utilisation des smartphones inquiète les consommateurs

Ces dernières années, smartphone fait partie de nos vies, devenant en fait une pièce indispensable mais qui, à ce jour, il pourrait s’avérer être une menace pour la santé humaine. Au fil des ans, les développeurs mobiles ont commencé à lancer des services innovants qui permettent à chaque utilisateur d’effectuer n’importe quelle opération via un petit écran tactile. Évidemment, toutes ces solutions ont été appréciées par les utilisateurs mondiaux et habituées à l’épuisement. Cela a donc créé une zone de confort dans laquelle les utilisateurs se sont bercés complètement en oubliant les risques qui peuvent être encourus en utilisant un téléphone portable pendant trop d’heures par jour. Voyons donc plus de détails ci-dessous.

Smartphones et tumeurs: une utilisation intensive pourrait-elle créer des problèmes?

Au cours de la dernière année, de nombreux utilisateurs se sont posé la question suivante: “une utilisation débridée du smartphone peut-elle augmenter le risque de développer des tumeurs?” De nombreuses entreprises ont tenté de répondre à la question mais, en utilisant Recherche AIRC, nous essayons également de proposer des réponses.

Tout d’abord, il est de bonne pratique de préciser que les smartphones produisent des rayonnements mais uniquement à certains moments spécifiques. Ayant vérifié ce principe, nous pouvons facilement clarifier que le risque de contracter des maladies et des tumeurs en utilisant les téléphones portables est presque inexistant. La raison principale est que, contrairement aux rayons X et aux rayons Gamma, le rayonnement émis par les smartphones n’est pas ionisé et, pour cette raison, ils ne peuvent en aucune façon provoquer des mutations génétiques de l’ADN.

Pouvons-nous être rassurés alors? La réponse est oui mais, malgré cela, il est toujours recommandé d’utiliser votre téléphone portable avec parcimonie.