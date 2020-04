La France affirme que les limitations d’iOS retardent le développement de son application de suivi des contacts COVID-19

Alors qu’Apple et Google développent une technologie de suivi des contacts, la France affirme qu’un obstacle technique dans iOS empêche son application gouvernementale de suivi des contacts de fonctionner correctement. Bloomberg rapporte que la France souhaite déployer l’application d’ici le 11 mai et demande à Apple de «lever l’obstacle technique» qui se trouve actuellement sur le chemin.

Comme l’explique le rapport, Apple empêche les applications de recherche de contacts d’exécuter Bluetooth en arrière-plan lorsque les données sont déplacées hors de l’appareil. Ceci est conçu pour protéger la confidentialité des utilisateurs, mais la France demande à Apple de modifier cette politique.

“Nous demandons à Apple de lever l’obstacle technique pour nous permettre de développer une solution de santé européenne souveraine qui sera liée à notre système de santé”, a déclaré O dans une interview avec Bloomberg. Les ministres ont discuté de leurs préoccupations avec Apple, mais ne progressent pas, a-t-il déclaré.

À la demande de Bloomberg, Apple a fait référence à sa déclaration commune originale avec Google, dans laquelle il expliquait que de nouvelles API seront disponibles en mai pour permettre le suivi des contacts dans les applications tierces. Comme nous l’avons signalé à l’époque:

Les deux sociétés lancent une «solution complète» pour le suivi des contrats qui comprend «des interfaces de programmation d’applications (API) et une technologie au niveau du système d’exploitation pour aider à permettre le suivi des contacts».

Le gouvernement français semble cependant s’appuyer sur ses propres solutions, et il souhaite qu’Apple intervienne et supprime les protections de la confidentialité qui sont actuellement dans iOS. Plus de détails sur la solution de la France ne sont pas clairs, mais le gouvernement a déclaré que les utilisateurs pourront télécharger l’application volontairement lorsqu’elle sera disponible en mai:

Le Parlement français discutera de l’application, qui a été développée par Inria, l’entité gouvernementale chargée de la recherche technologique, le 28 avril. Les députés n’auront pas la possibilité de modifier ou non sa mise en œuvre. Les utilisateurs le téléchargeront sur une base volontaire, mais aucun détail supplémentaire n’a été rendu public.

Il convient de noter que la technologie de recherche des contacts développée par Apple et Google ne sera disponible que pour les autorités de santé publique, pas pour tout développeur d’applications. Le gouvernement français y serait théoriquement inclus. Le problème semble être que le pays ne souhaite pas attendre que ces API soient disponibles. Au lieu de cela, il souhaite utiliser sa propre application de recherche de contacts, et les limites d’Apple font obstacle.

Apple et Google devraient fournir plus de détails sur le développement de sa technologie de recherche des contacts au fil du temps. En plus des API à venir le mois prochain, iOS et Android recevront des mises à jour plus tard cette année pour permettre aux utilisateurs de choisir le suivi des contacts sans installer d’application. L’application officielle de l’agence de santé de chaque région sera toujours nécessaire pour vérifier les cas positifs de COVID-19.

