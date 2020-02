La France frappe Apple avec 27 millions de dollars d’amende pour le problème de batterie que vous avez probablement oublié – .

Environ deux ans après les excuses d’Apple et une multitude de poursuites contre le fabricant d’iPhone pour avoir prétendument ralenti les anciens modèles d’iPhone dans l’espoir d’inciter les consommateurs à se mettre à niveau, une agence de surveillance française a infligé une amende record à Apple. Cela équivaut à environ 27 millions de dollars, et il a été émis suite à la pratique de ralentir les iPhones plus anciens avec de nouvelles mises à jour logicielles (un volet de gestion de l’alimentation que les consommateurs peuvent désormais gérer eux-mêmes, s’ils le souhaitent).

L’amende de 25 millions d’euros provient de l’agence française de surveillance des consommateurs, la DGCCRF, et affirme qu’Apple n’a pas suffisamment informé les consommateurs en amont que la mise à jour de leur logiciel pourrait ralentir les performances de leur iPhone.

Parallèlement à l’amende, l’agence oblige également Apple sur son site Web en France à afficher un avis informant les consommateurs qu’il a été constaté que la société s’est livrée à des «pratiques commerciales trompeuses par omission» concernant les mises à jour logicielles à partir d’iOS 10.2.1 qui étranglé l’iPhone 6, ainsi que l’iPhone SE et l’iPhone 7.

L’agence française a ouvert une enquête sur ce problème après que les procureurs ont reçu une plainte concernant les ralentissements en décembre 2017. C’est le même mois qu’Apple a publié une lettre d’excuses en raison de la colère des consommateurs à l’égard du problème – une lettre qui se lit en partie: «Il y a environ un an dans iOS 10.2.1, nous avons fourni une mise à jour logicielle qui améliore la gestion de l’alimentation pendant les charges de travail de pointe pour éviter les arrêts inattendus sur iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE.

«Avec la mise à jour, iOS gère dynamiquement les performances maximales de certains composants du système lorsque cela est nécessaire pour empêcher un arrêt. Bien que ces changements puissent passer inaperçus, dans certains cas, les utilisateurs peuvent connaître des temps de lancement plus longs pour les applications et d’autres réductions de performances. »

En plus de sa lettre d’excuses, Apple a également décidé de réduire de manière proactive les remplacements de batterie. La société a également réorganisé le système de gestion de l’alimentation de l’iPhone et a commencé à ajouter un moyen pour les utilisateurs iOS «d’obtenir plus de visibilité sur la santé de la batterie de leur iPhone, afin qu’ils puissent voir par eux-mêmes si son état affecte les performances». Dans le même esprit, Apple a déclaré à la chaîne de télévision française France24, basée à Paris, qu’il se félicitait de l’accord et que son objectif a toujours été de «faire des iPhones qui durent le plus longtemps possible».

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.