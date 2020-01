La France gèle sa taxe technologique après la réplication américaine

La France et les États-Unis reçoivent un trêve dans la progressivité des impôts qui taxent les principaux axes commerciaux, interrompant pour le moment une guerre commerciale.

La nouvelle efface les ombres d’une éventuelle guerre commerciale Entre les deux pouvoirs. Il fait suite à l’initiative française d’appliquer, seul et sans attendre l’action commune de l’UE, des taxes de 3% aux grandes entreprises technologiques. La réponse américaine., qui avait déjà proposé des droits de douane pouvant atteindre 100% sur les importations de marchandises de plusieurs millions de dollars en provenance de France, est reporté jusqu’à nouvel ordre.

Ceci est publié par le Wall Street Journal, qui pointe vers un appel d’Emmanuel Macron à Donald Trump dimanche dernier visant précisément à neutraliser les taxes sur les exportations de Galas. Au cours de cette parenthèse bilatérale, le WSJ souligne la recherche d’un accord plus large sur la fiscalité numérique entre les deux pays

La France, dans l’attente du poids de l’Union pour faire pencher la balance

Ministère de l’économie de la France

Les États-Unis réussissent ainsi, sous le mandat de Trump, à paralyser ces initiatives réglementaires en La France. Ce refuse toujours de retirer la taxe qui recueille depuis sa mise en œuvre l’été dernier.

Macron a déclaré lundi sur Twitter qu’ils travailleraient “ensemble sur un bon accord pour éviter l’escalade des tarifs”. La réaction de Trump a été rapide.

Excellent! https://t.co/5OBYCFQCQo

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 janvier 2020

Il semble que l’exécutif français devra attendre une réponse commune avec les autres acteurs de la zone euro –Qui poursuit son développement avec les États-Unis– pour continuer à progresser en matière fiscale en ce qui concerne les sociétés Big Tech, dénommées GAFA –Google, Apple, Facebook et Amazon–. Réponse qui prend plus de temps que ne le souhaiterait le président gaulois, et avant laquelle il a avancé seul avec une valorisation de 3% pour les entreprises technologiques avec un chiffre d’affaires total de plus de 750 millions d’euros qui facturait plus de 25 millions d’euros dans le pays.

Selon l’environnement économique de Bloomberg, Les États-Unis ont un partenaire commercial plus important en Europe que la Chine, notamment dans les secteurs financier et automobile. Par conséquent, une escalade fiscale dans le style de l’expérience entre les deux grandes puissances mondiales serait désastreuse pour l’économie mondiale.

L’Espagne, en revanche, a son propre “taux Google” en développement, devant lequel les États-Unis ont annoncé “qu’ils ne garderont pas les bras croisés”.

👇 Plus en hypertexte