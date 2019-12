La France inflige 150 millions d'euros à Google pour pratiques abusives

L'autorité française du

compétition, qui n'avait jamais sanctionné le géant américain, demande au

entreprise qui "clarifie les règles de fonctionnement" de sa plateforme Google

Annonces

La

L'Autorité de la concurrence française a infligé une amende de 150 millions

euros au géant américain Google pour abus de position dominante dans le

secteur de la publicité sur le Réseau de Recherche, considérant "opaque et difficile à

comprendre "les règles de votre plateforme Google Ads et les appliquer" de

manière injuste et aléatoire. " Google, quant à lui, a indiqué qu'il ferait appel

la décision. Outre l'amende, le régulateur français oblige Google à clarifier

rédiger les règles de votre plateforme publicitaire Google Ads, ainsi que

de revoir les procédures d’information sur leurs modifications et de

Clarifier les procédures de suspension des comptes.

Aussi

le moteur de recherche doit établir des procédures pour alerter, prévenir, détecter et

traiter les violations de ses règles, afin que les suspensions de

Les sites ou comptes Google Ads sont strictement nécessaires et

proportionnelle à l'objectif de protection des consommateurs. En ce sens, le

L'autorité exige que Google envoie chaque année un rapport précisant le

nombre de plaintes déposées par des internautes en France, le nombre

de sites et de comptes suspendus, la nature des violations des

règles et conditions de suspension.

En outre,

l'entreprise américaine doit soumettre un rapport dans les 2 mois

détailler les mesures et procédures que vous prévoyez de prendre pour

Remplissez ces commandes. De plus, dans les 6 mois, vous devez vous adresser au régulateur

un rapport détaillant toutes les mesures et procédures que vous avez mises en place

en effet. En revanche, le moteur de recherche doit publier un résumé des

décision adoptée par le Concours qui sera accessible pendant une période d'une

semaine sur la page d'accueil de Google.fr et la version de

Google.com accessible en France.

La

La décision de la Gala Competition Authority intervient suite à la plainte

soulevé par Gibmedia, société d'édition de sites Web d'information sur le climat,

informations d'entreprise et téléphoniques, dont certaines offrent des services

paiement, dont le compte Google Ads a été suspendu sans préavis. Malgré que

l'Autorité a rejeté la demande de Gibmedia d'imposer des mesures conservatoires

contre le moteur de recherche lorsqu'il ne considère pas que les conditions d'urgence sont remplies,

oui, il a décidé de poursuivre l'enquête.

Pour

Pour sa part, Google a souligné que Gibmedia diffusait des publicités de site

site Web qui a incité les gens à payer pour des services avec des conditions de

Facturation peu claire. «Les gens s’attendent à être protégés contre

annonces abusives et explosives et c'est à cela que servent nos politiques

publicité (…) Nous ne voulons pas de ce type d'annonces dans nos systèmes, car

ce que nous avons suspendu Gibmedia et renoncé aux revenus publicitaires pour protéger

pour endommager les consommateurs », a déclaré la société, soulignant que

"Va faire appel de cette décision."

Source: ElPais.com

