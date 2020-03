La France teste deux mille molécules pour trouver le remède contre le COVID-19

Le «Institut Pasteur de Lille» en France, a concentré un équipe multidisciplinaire parmi les virologues, les chimistes, les chercheurs et les professionnels de la santé, entre autres, qui se préparent à tester à proximité deux mille molécules de tous les médicaments existantspour essayer d’identifier quel type de médicaments dans le monde sont capables de combattre le coronavirus COVID-19 et partir de là, commencer une étude qui les amène à un étude clinique pour développer un vaccin.

Bien que plusieurs essais cliniques commencent à voir le jour en France, l’étude de l’Institut tente réduire la marge d’erreur en testant 1 900 molécules à la fois, de toutes sortes de médicaments utilisés chez l’homme, en espérant en trouver un quidiminue la puissance du coronavirus, Si vous avez une réponse positive, cela vous permettra d’avoir armes thérapeutiques pour trouver un vaccin, mais les scientifiques ont un avantage, en s’appuyant sur une technologie de pointe.

“Nous avons la capacité spéciale de pouvoir tester des molécules dans le virus grâce à des robots dans un laboratoire de confinement P3, qui est une installation unique qui nous permet d’avancer très rapidement dans l’observation des effets des molécules sur ces cellules et le virus », explique-t-il. Benoit Déprez, directeur scientifique de l’Institut Pasteur de Lille.

Divers scientifiques du monde entier, cincidente que la chloroquine, utilisée dans les traitements du paludisme, a montré une certaine efficacité dans la lutte contre le COVID-19, en fait, Donald Trump, a l’intention de l’utiliser comme remède contre le COVID-19, aux États-Unis, bien que certains pays ne soient pas d’accord. Alors que pour sa part, l’équipe de France ne refuse pas de l’essayer comme traitement possible, mais ce ne sera qu’après l’étude qu’ils pourront en discuter.

“Il s’agit d’identifier le plus rapidement possible des médicaments, parmi ceux disponibles dans le monde, capables d’inhiber le virus, et de démarrer un essai clinique en collaboration avec des médecins”, explique Terence Beghyn, biologiste à l’Institut Pasteur de Lille. Pour faire ceci, 1 900 cellules infectées seront contactées in vitro avec ces molécules pour vérifier si ces molécules sont capables d’empêcher l’entrée ou la multiplication du virus.

La meilleure chose est que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour connaître les résultats, selon le président du laboratoire «Apteeus», où l’expérience sera effectuée, les tests pour essayer d’éradiquer pour éradiquer COVID-19, sont effectués rapidement et en moins d’un mois, nous aurons un verdict. En attendant, nous n’avons qu’à croiser les doigts.