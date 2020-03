la fraude la plus fréquente se cache derrière ces e-mails

la tentative de fraude en ligne plus fréquemment, il se cache derrière des e-mails qui sont présentés à de nombreux utilisateurs dans le but de voler des informations sensibles dont ils peuvent tirer des profits illégaux. L’arnaque en ligne, qui s’appelle phishing, utilisez des stratégies spécifiques. Mais elle repose principalement sur la tromperie psychologique, sans laquelle il serait presque impossible pour les malfaiteurs de boucler le coup.

Arnaques en ligne: attention aux e-mails de phishing!

la phishing par e-mail continuent d’être fréquents malgré les nombreuses escroqueries en ligne développées quotidiennement par les cybercriminels. Ceux-ci atteignent autant d’utilisateurs avec l’intention de les tromper psychologiquement; et, à cet égard, utiliser communications fictives apparemment d’entreprises, de banques et de marques bien connues.

Le ton presque toujours intimidant qui caractérise le texte de ces courriels permet aux criminels d’attirer l’attention des utilisateurs. En effet, les messages concernent souvent des problèmes rencontrés par les banques qui communiquent aux clients qu’elles ont dû suspendre ou bloquer les cartes et vérifier les comptes.

Les courriels continuent d’informer les utilisateurs qu’ils ont la possibilité de résoudre les problèmes rencontrés en effectuant des opérations simples, telles que mettre à jour vos informations d’identification d’accès au compte en ligne. L’escroquerie peut donc être considérée comme réussie pour les criminels, qui incitent les victimes à effectuer cette étape en accédant à une page frauduleuse, dont le lien est inséré à la fin du texte. Une fois les données demandées fournies, elles seront automatiquement proposées aux cybercriminels qui auront la possibilité de mettre fin à l’arnaque en retirant toutes les économies.

Essentiellement, l’arnaque sera autorisée sans le savoir par des victimes persuadées et trompées; convaincus qu’ils ont la possibilité de protéger leur épargne et ignorant la vraie nature des messages reçus. Par conséquent, précisément les mêmes victimes peuvent prévenir les tentatives de fraude; identifier le phishing par e-mail et éviter absolument de fournir des codes, des mots de passe et des informations d’identification uniquement parce qu’ils sont demandés par des e-mails et des messages suspects.