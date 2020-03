la fraude utilise des liens et des sites clones pour effacer les comptes courants

Le phishing est l’un des nombreux escroqueries informatiques créé et diffusé par une intention malveillante d’exploiter Internet pour menacer la sécurité des utilisateurs. La tentative de fraude exploite des liens et des sites clones principalement pour extraire des données sensibles, telles que des mots de passe et des numéros de téléphone, afin de réaliser un profit en retour. Mais souvent, le but est de comptes courants vides de ses victimes. Grâce à certains stratagèmes, les cybercriminels parviennent souvent à terminer l’arnaque sans éveiller les soupçons; mais, en mettant de côté la naïveté et en accordant la bonne attention, chacun a la possibilité de se défendre, sans nécessairement être expert.

Arnaques informatiques: comment reconnaître le phishing!

La reconnaissance du phishing et de la défense ne nécessite aucune compétence particulière. En accordant la bonne attention, en fait, chacun a la possibilité de protéger ses données personnelles; et par conséquent les cartes de crédit et les comptes chèques. Garder certains détails à l’esprit, cependant, vous permet de démasquer rapidement la tromperie afin que vous puissiez agir avant qu’il ne soit trop tard.

En particulier, il est recommandé de faites attention la structure du message derrière lequel l’arnaque se cache. Le phishing, en fait, se propage généralement par e-mail qui porte toujours le nom de sociétés bien connues, qui sont utilisées exclusivement pour donner de la crédibilité au message. Ce dernier a dans la plupart des cas pour objectif d’intimider les victimes par des communications relatives aux problèmes rencontrés concernant l’état de la balance courante; mais souvent, il attire simplement leur attention en offrant des prix, de l’argent et des coupons de réduction.

Les e-mails tentent donc de tromper psychologiquement les victimes, les persuader puis les convaincre de prendre des mesures spécifiques. En effet, dans toute tentative de phishing, il y a une demande de données apparemment fondamentales pour le succès de ce qui a été communiqué, par exemple: pour résoudre des problèmes liés à son compte bancaire; pour obtenir les prix offerts.

Les criminels demandent de fournir les données à l’aide d’une page spécifique, accessible à l’aide d’un lien qui sera placé par les criminels presque toujours à la fin du texte. Le site auquel vous aurez accès pourrait encore induire les utilisateurs en erreur, car le logo et les graphiques contrefaits sont identiques à ceux de la société utilisée comme moyen. Malgré cela, il est bon de se rappeler que les entreprises n’insèrent jamais de liens d’accès rapide aux pages de connexion et ne demandent pas à fournir des données sensibles en ligne.

Comment se défendre!

Il est donc recommandé de méfiez-vous de tout e-mail ainsi constitué et tout message que vous invitez à fournir des informations sensibles. La seule étape à effectuer dans ces cas est l’élimination de ce qui a été reçu; ignorer le contenu du message, le signaler et contacter les entreprises, naturellement sans rapport avec l’arnaque, via leurs contacts officiels.