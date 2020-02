La fréquence 6 GHz sera utilisée

Lors de la conférence de presse du 25 février, qui aurait dû avoir lieu directement au MWC 2020 à Barcelone, Qualcomm a officiellement montré ses prouesses avec le technologie Wi-Fi 6, apportant un démonstration histoire du fonctionnement du Wi-Fi 6E, en particulier en utilisant le spectre a 6GHz.

Le Wi-Fi a longtemps été caractérisé par deux fréquences fondamentales, 2.4GHz et 5GHz, avec les débuts du Wi-Fi 6, en plus d’adopter une compatibilité totale avec 160 MHz, Qualcomm voulait démontrer qu’il peut également étendre l’utilisation à 6GHz, intégrant efficacement le sous-système de connectivité mobile Qualcomm FastConnect et les plates-formes WiFi Qualcomm Networking Pro.

En attente d’approbation réglementaire, Qualcomm a donc réussi à démontrer la faisabilité de cette avancée en exploitant des produits commerciaux de la prochaine génération, basés sur le processeur Qualcomm Snapdragon 865 et le FastConnect 6800; l’idée permettra soutien de nombreux canaux à 160 MHz, ainsi que la maximisation de la bande passante et de la capacité de la connectivité sans fil.

Qualcomm se prépare pour le Wi-Fi 6E

Le vice-président senior et directeur général de Qualcomm, Rahul Patel, déclare que “sur la base de notre profonde expérience technologique et de notre supériorité éprouvée dans le secteur, la société est prête à inaugurer une nouvelle ère de performances et de fonctionnalités Wi-Fi, en particulier avec le spectre 6GHz, ou mieux défini Wi-Fi 6E. Cela vous permettra de franchir les portes du Gbps des vitesses de téléchargement, allant jusqu’à 3Gbps avec une latence vraiment minime “.

La technologie fait vraiment de grands progrès, semble hier le lancement de la connectivité Wi-Fi en Italie et dans le monde.