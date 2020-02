La FSF demande le code source de Microsoft Windows 7

La Free Software Foundation a envoyé un disque dur à Microsoft pour livrer le Code source de Windows 7. Coïncidant avec la Saint Valentin, l’organisation veut voir jusqu’où va «l’amour» du géant du logiciel propriétaire pour le logiciel libre.

Tout cela fait partie de l’initiative FSF lancée le mois dernier lorsque le support technique de Windows 7 a pris fin et a demandé à Microsoft de version du système: «Nous vous demandons de le publier en tant que logiciel libre et de le donner à la communauté pour l’étudier et l’améliorer. Microsoft n’a rien à perdre en publiant une version de son système d’exploitation dont ils disent que leur durée de vie est terminée ».

Il est hautement improbable (voire impossible) que Microsoft publie le code source de Windows 7. Tout simplement parce qu’une bonne partie de celui-ci est en cours d’utilisation dans Windows 8.1 et Windows 10 et comprend des brevets que les gars de Redmond ne vont pas publier. Pourtant, l’organisation fondée par Richard Stallman suit la campagne.

«Nous avons reçu un nombre impressionnant de réponses à notre appel à« recycler »Windows 7. Le nombre de signatures a été beaucoup plus rapide que prévu, malgré notre objectif conservateur de 7 777 signatures… Nous avons répondu à des dizaines de commentaires exprimant notre soutien. , s’inquiètent et même scandalisent pourquoi la FSF pense que le recyclage de Windows 7 était une bonne idée et pourquoi c’est quelque chose que nous aimerions exiger », expliquent-ils.

La dernière chose qui leur est venue à l’esprit a été d’envoyer à Microsoft un disque dur recyclé avec les signatures de support collectées jusqu’à présent (13 600) et copier le code. «C’est aussi simple que de copier le code source, de délivrer une licence et de nous l’envoyer par courrier. En tant qu’auteurs de la licence de logiciel libre la plus populaire au monde, nous sommes prêts à vous apporter toute l’aide possible. Tout ce qu’ils ont à faire, c’est de demander », disent-ils de la FSF.

“Nous voulons qu’ils montrent exactement à quel point ils aiment le logiciel” open source “qu’ils mentionnent dans leurs publicités”, déclare la FSF face aux mouvements de Microsoft ces dernières années. «Si vous aimez vraiment le logiciel libre (et nous sommes prêts à vous faire profiter du doute), vous avez la possibilité de le montrer au monde. Nous espérons qu’ils ne capitalisent pas seulement sur le modèle de développement de logiciels libres de la manière la plus superficielle et la plus exploitable possible: en l’utilisant comme un outil marketing pour nous tromper et nous faire croire qu’ils se soucient de notre liberté ».

Code source de Windows 7? Et pourquoi pas GNU / Linux?

Ce qui est dit. Microsoft ne fournira pas le code source de Windows 7 et l’initiative restera une campagne de “quixotique” à “complètement délirante” car elle a également été notée. Plus pratique aurait pu être Aidez à promouvoir des alternatives comme GNU / Linux et profitez ainsi de la fin de Windows 7.

Mais c’est l’option choisie par Stallman. Si l’objectif était d’attirer l’attention, l’objectif a été atteint, mais rien de plus. La part mondiale de Windows sur le bureau de l’ordinateur dépasse 88%. Si l’on ajoute les 10% d’un autre système fermé comme macOS, les alternatives “gratuites” auxquelles aspire FSF ils sont réduits à 2% au mieux. Et pas même cela, car Stallman rejette certains composants inclus dans GNU / Linux pas assez libres. La nouvelle au-delà de cette campagne est que Linux ne profite pas de la fin du support technique de Windows 7.