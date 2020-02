La FTC envoie 1,7 million de dollars de remboursements aux consommateurs qui ont été trompés par une arnaque du support technique d’Apple

La Federal Trade Commission a annoncé aujourd’hui qu’elle avait commencé à envoyer 1,7 million de dollars de remboursements aux clients victimes d’un programme d’assistance technique. Selon la FTC, les auteurs de l’escroquerie ont trompé les gens en prétendant être des représentants de grandes entreprises technologiques telles qu’Apple.

Dans un communiqué de presse cet après-midi, la FTC a expliqué qu’elle accordera 57 960 remboursements en moyenne d’environ 30 $ chacun aux victimes du régime. La plupart des gens obtiendront des remboursements via PayPal, mais certains recevront leurs remboursements par chèques, selon la FTC. Il prévient également qu’il n’exigera jamais que les gens «paient de l’argent ou fournissent des informations de compte» pour encaisser un chèque de remboursement:

Les escrocs opéraient principalement sous le nom de «Click4Support» ainsi que d’autres, et ciblaient les victimes en utilisant des publicités sur les moteurs de recherche, y compris Google, ainsi que des publicités contextuelles sur des sites Web. Les publicités prétendaient provenir «de grandes sociétés technologiques majeures telles que Microsoft et Apple et ont incité les consommateurs à appeler les défendeurs et à acheter des services d’assistance technique dont les consommateurs n’avaient pas besoin».

Essentiellement, les publicités ont dit aux consommateurs que leurs ordinateurs étaient infectés par des virus ou des logiciels malveillants, et les ont incités à payer pour des «logiciels» pour le réparer. Cela ressemble à une version plus ciblée du spam popup traditionnel, et il est bon de voir la FTC essayer de faire les choses pour les consommateurs concernés.

La FTC a également de nouveaux tableaux de bord interactifs pour les données de remboursement, où vous pouvez voir une ventilation des remboursements État par État. Selon l’agence, il a fourni plus de 232 millions de dollars de remboursements aux Américains l’année dernière.

