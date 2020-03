La fuite d’AMD Ryzen 5 4500U est un autre indice qu’AMD pourrait voler la couronne de processeur d’ordinateur portable d’Intel

La puce Ryzen 5 4500U d’AMD pourrait être disponible dans les ordinateurs portables très bientôt, si le moulin à rumeurs a raison sur une date de sortie imminente, et il promet des performances multicœurs très rapides selon un référentiel fraîchement divulgué.

Tum_Apisak a partagé un résultat Geekbench 4 d’un ordinateur portable Lenovo sans nom sur Twitter, montrant des chiffres impressionnants pour le CPU.

R5 4500U – LENOVOhttps: //t.co/OTrcWqDaVbGeekbench 4 pic.twitter.com/axq8K7nkh312 mars 2020

Comme vous pouvez le voir, le 4500U a réussi à obtenir un résultat monocœur de 4696, mais en multicœur, il est passé à un impressionnant 18819.

Comme le souligne Notebookcheck.net (qui l’a remarqué), en le comparant au Core i7-1065G7 d’Intel (un processeur mobile Ice Lake), la partie Ryzen est considérablement en retard en termes de monocœur – le i7 a atteint 5 752 – mais le 4500U borde en fait la puce Intel qui a atteint 18 772 en multicœur.

C’est une victoire serrée, mais une victoire néanmoins – et celle rendue d’autant plus remarquable étant donné que le processeur Ryzen est configuré à 15W dans cette course de référence, et il peut être poussé jusqu’à 25W par les fabricants d’ordinateurs portables. Cela augmenterait évidemment considérablement les performances (et la production de chaleur aussi, bien sûr).

Notez que la puce Intel Core i7 mentionnée – fonctionnant dans un Dell XPS 13 – a été configurée à 25W.

Beaucoup de fuites

De plus, ce dernier benchmark divulgué fait suite à d’autres résultats que nous voyons depuis un certain temps maintenant, qui montrent de puissants niveaux de performance des processeurs pour ordinateurs portables Ryzen 4000, en particulier dans le haut de gamme.

Comme vous le savez peut-être, Intel domine largement le paysage en ce qui concerne les processeurs mobiles, AMD étant loin derrière dans le monde des ordinateurs portables. Cette situation pourrait toutefois changer rapidement lorsque les nouvelles offres Ryzen 4000 émergeront, peut-être dès le 16 mars.

Intel est clairement en train de perdre la bataille sur le bureau contre les processeurs Ryzen, donc il ne peut certainement pas se permettre de commencer à céder le gazon des ordinateurs portables de la même manière.