La fuite de l’iPhone 12 indique que l’une des meilleures fonctionnalités d’Apple s’améliore encore – .

Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le prochain iPhone, mais les pièces du puzzle commencent à se rassembler alors que les fuites continuent de se frayer un chemin en ligne. En parlant de cela, MacRumors a détaillé un rapport des analystes de Barclays Blayne Curtis, Thomas O’Malley et Baylie Harris jeudi qui prétend que les modèles de l’iPhone 12 comporteront un système de caméra TrueDepth orienté vers l’avant “actualisé” qui pourrait conduire à une meilleure identification faciale.

Aucun autre détail n’a été fourni, mais comme cette année devrait constituer un bond en avant significatif pour la gamme de smartphones d’Apple, il serait logique que le système de sécurité du poteau de l’appareil reçoive également une mise à niveau. Après tout, même si Touch ID fait un retour triomphal, ce ne sera probablement pas avant 2021 au plus tôt.

Au-delà de l’actualisation de Face ID, les analystes prédisent également que le système de caméra arrière de l’iPhone 12 Pro comportera des capacités de temps de vol (ToF) 3D, qui ont fait l’objet de rumeurs répétées depuis des mois. Il existe une variété d’utilisations pour les caméras ToF, mais Apple serait intéressé à utiliser la technologie pour des expériences de réalité augmentée (RA) améliorées. AR n’a pas exactement pris le monde d’assaut, mais Apple, avec d’innombrables autres géants de la technologie, est convaincu que AR est l’avenir – ou du moins un élément de l’avenir.

Les analystes pensent également qu’Apple équipera l’iPhone 12 Pro de 6 Go de RAM – une mise à niveau par rapport aux 4 Go de RAM de l’iPhone 11 Pro – qui fait également l’objet de rumeurs depuis un certain temps déjà.

Enfin, le rapport Barclays laisse présager qu’Apple abandonnera le connecteur Lightning sur au moins l’un de ses modèles d’iPhone 2021. Les analystes disent que cela conduira Apple à retirer complètement les EarPods câblés de la boîte, ce qui suggère qu’Apple pourrait flirter avec l’idée d’un iPhone complètement sans port. Il est difficile d’imaginer un iPhone qui peut uniquement être chargé ou connecté à d’autres appareils sans fil, mais cela pourrait prendre moins de deux ans.

Sur la base des rumeurs précédentes, Apple devrait sortir un iPhone 9 (ou iPhone SE 2) moins cher ce printemps, puis déployer quatre modèles phares d’iPhone 12 compatibles 5G à l’automne.

Source de l’image: Apple

.