La fuite de l’iPhone 12 révèle une fonctionnalité de nouvelle génération qui n’a jamais été dans un smartphone auparavant – .

Il nous reste encore six mois avant qu’Apple ne publie sa nouvelle gamme iPhone 12 et iPhone 12 Pro. C’est long à attendre, mais il y a déjà plus de battage médiatique autour des modèles d’iPhone phares de nouvelle génération d’Apple que tout autre smartphone en 2020. À ce stade, suffisamment d’informations ont été divulguées par des initiés de confiance d’Apple que les gens commencent à être très enthousiastes à propos du nouveau produit d’Apple iPhone 12 series. Bien sûr, un autre nouvel iPhone fera ses débuts bien avant l’iPhone 12 – le nouvel iPhone SE 2 ou iPhone 9 Apple devrait être lancé le mois prochain – mais il n’a pas généré autant de buzz que l’iPhone 12. Avec des spécifications améliorées, y compris un Processeur A13 et prix qui devrait commencer à 399 $, l’iPhone SE 2 sera probablement l’un des smartphones les plus vendus de 2020. Il ramènera également Touch ID, ce que de nombreux fans d’Apple réclament. Mais ce n’est pas un modèle phare comme l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, il n’y a donc pas autant de bavardages en ligne.

La plupart du buzz autour de la nouvelle gamme d’iPhone 12 à venir se concentre sur le nouveau design d’Apple, et c’est certainement compréhensible. Les ventes d’iPhone 11 sont toujours en plein essor, mais la conception actuelle d’Apple est la même que celle que nous avons vue sur l’iPhone XS et l’iPhone XR de l’année dernière, qui est la même conception que celle que nous avons vue sur l’iPhone X de 2017. Inutile de dire que les fans d’Apple avides qui passent à un nouvel iPhone chaque année est impatient d’une refonte. C’est exactement ce qu’ils obtiendront lorsque la série iPhone 12 sera dévoilée en septembre prochain, mais les nouveaux modèles d’iPhone proposeront de nombreuses améliorations majeures au-delà du nouveau design.

Si ce que nous avons entendu de l’analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, est exact, la nouvelle série d’Apple iPhone 12 bénéficiera d’un rafraîchissement de conception assez important plus tard cette année. Étant donné que Kuo a ce qui est de loin le meilleur bilan en matière de fuites d’Apple, nous n’avons aucune raison de douter de lui. Il dit que les téléphones iPhone 12 et iPhone 12 Pro d’Apple auront des bords métalliques plats autour de l’extérieur des téléphones au lieu de ronds comme nous l’avons vu depuis 2014 quand Apple a sorti l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus. Le nouveau design ressemble à une modernisation de l’ancien design de l’iPhone 5 que tout le monde aime tant, et ce sera un changement bienvenu.

En ce qui concerne les fonctionnalités, nous avons entendu de nombreux rapports indépendants que tous les nouveaux modèles d’Apple iPhone 12 prendront en charge la 5G. Nous avons également entendu d’autres grondements ici et là, et une grosse fuite au cours du week-end a peut-être révélé l’une des nouvelles fonctionnalités qu’iOS 14 introduira: une interface multitâche entièrement repensée sur l’iPhone. Maintenant, un autre nouveau rapport pourrait mettre en lumière une autre fonctionnalité que l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max d’Apple présentera, et cela n’a jamais été vu auparavant sur aucun smartphone.

802.11ay est une nouvelle norme Wi-Fi qui devrait être finalisée par la Wi-Fi Alliance fin 2020. Alors que la technologie Wi-Fi «normale» que nous utilisons tous dans nos foyers utilise les bandes 5 GHz et 2,4 GHz, 802.11ay utilise 60 GHz pour transférer des données à grande vitesse sur de courtes distances. Lundi, un nouveau rapport du blog de nouvelles d’Apple en langue japonaise, Macotakara, indique que la nouvelle série iPhone 12 d’Apple prendra en charge la nouvelle technologie Wi-Fi. Bien qu’il soit actuellement difficile de savoir comment les iPhones d’Apple utiliseront le 802.11ay, cela pourrait être pour une fonctionnalité AirDrop de nouvelle génération qui est beaucoup plus rapide et plus fiable que ce qu’Apple propose maintenant sur ses iPhones et autres appareils. Dans une traduction automatique du rapport de Macotakara, le blog qualifie la fonctionnalité de connectivité sans fil à «ultra courte portée», qui ressemble certainement à AirDrop.

Deux autres friandises ont été incluses dans le rapport de Macotakara. Tout d’abord, le blog indique que l’un des prochains nouveaux modèles d’Apple iPhone 12 comportera un écran LCD. Il indique que le téléphone sera le successeur de l’iPhone 11, mais des rapports antérieurs de Ming-Chi Kuo ont déclaré que chaque nouveau modèle d’iPhone 12 cette année aura un écran OLED autre que l’iPhone SE 2 qui devrait faire ses débuts le mois prochain. Macotakara mentionne également les nouveaux AirTags d’Apple, qui sont les trackers d’appareil sur lesquels Apple travaille et qui rivaliseront avec Tile. Le blog affirme que les nouveaux appareils seront facturés sans fil, tout comme l’Apple Watch, et c’est certainement le premier que nous ayons entendu parler de la prise en charge du chargement sans fil dans les AirTags.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.