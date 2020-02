La fuite d’échantillons de la caméra du Galaxy S20 montre de nouvelles fonctionnalités de mode de nuit et de zoom – .

Samsung dévoilera deux nouveaux téléphones plus tard cette semaine, y compris le pliable à clapet Z Flip qui est déjà annoncé à la télévision et la série Galaxy S20, qui se décline en trois tailles, toutes dotées d’un écran 120 Hz et d’une connectivité 5G. Si vous avez suivi le flot de fuites du Galaxy S20 au cours des dernières semaines, vous savez déjà que ce sera le meilleur téléphone de Samsung. Il présentera un design semblable à celui du Galaxy Note 10 et des spécifications encore plus puissantes que ses prédécesseurs. L’expérience de la caméra va également bénéficier de plusieurs fonctionnalités améliorées, le S20 Ultra devant fournir le meilleur appareil photo jamais vu sur un téléphone Galaxy S jusqu’à présent. Les trois téléphones comporteront jusqu’à quatre caméras à l’arrière, bien que ce soit l’Ultra qui est censé comporter une caméra principale de 108 mégapixels, ainsi qu’un zoom périscope à l’arrière. Nous connaissons ces détails depuis des semaines, mais ce que nous n’avions pas à l’époque, pour étayer toutes ces fuites, c’était des échantillons de caméras. Avec seulement quelques heures avant l’événement Unpacked 2020 de Samsung, les échantillons de caméras Galaxy S20 ont également fui.

Le célèbre leaker Max Weinbach, qui a partagé certaines des plus grosses fuites du Galaxy S20 le mois dernier, s’est rendu sur Twitter pour partager des photos prises avec le Galaxy S20. Ce n’est pas l’appareil photo du S20 Ultra, cependant, responsable des images suivantes.

Voici à quoi ressemble le zoom numérique 30x sur le combiné. Nous avons beaucoup de bruit et de distorsion, mais c’est probablement aussi bon que 30x. Il sera intéressant de voir ce que l’Ultra peut faire avec sa caméra à zoom 100x.

Les séries d’images suivantes montrent les capacités du mode nuit du Galaxy S20 par rapport au Galaxy S10 de l’année dernière. Comme vous pouvez facilement le voir, les nouveaux téléphones feront un bien meilleur travail dans la photographie en basse lumière. Les photos sont beaucoup plus lumineuses, capturant de meilleurs détails avec moins d’artefacts. Ils semblent également avoir été pris dans un environnement mieux éclairé, déformant légèrement la réalité. Cela ressemble beaucoup au propre mode de nuit de Google à partir du Pixel 4.

Enfin, Weinbach a également publié une comparaison entre les deux téléphones qui met en évidence leurs capacités grand angle:

Mardi, Samsung expliquera toutes les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo du Galaxy S20 sur scène, ainsi que les nouveaux modes d’enregistrement vidéo des téléphones – des échantillons vidéo ne sont pas disponibles pour le moment.

