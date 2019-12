La fuite des benchmarks AMD Radeon RX 5600 XT pourrait causer des problèmes à Nvidia

De nouveaux résultats de référence sont apparus en ligne, qui semblent montrer ce que la rumeur veut dire que la carte graphique AMD Radeon RX 5600 XT est capable – et si elles sont précises, cela pourrait signifier que Nvidia a un vrai combat à faire pour le marché des GPU à petit budget.

Les repères ont été divulgués par Videocardz, et semblent montrer un GPU qui est un peu plus puissant que le RX 5500 XT.

Dans notre examen du RX 5500 XT, le GPU a marqué 5230 dans le benchmark 3DMark Time Spy et 12631 dans le benchmark Fire Strike. Selon les résultats divulgués, le RX 5600 XT a géré 5 884 dans Time Spy et 14 341 dans Fire Strike – offrant clairement un saut décent dans les performances.

Comme Wccftech souligne que davantage de références ont été divulguées, ce qui semble montrer une augmentation de 30% des performances du RX 5600 XT par rapport au RX 5500 XT.

Bien que l'augmentation des performances par rapport au modèle précédent soit la bienvenue, ce qui est le plus intéressant est l'écart de performances potentiel entre l'AMD Radeon RX 5600 XT 6 Go et le Nvidia GTX 1660 Ti, qui est le GPU rival auquel le RX 5600 XT devrait être évalué. être en compétition avec.

Selon Wccftech, les résultats de référence montrent que le RX 5600 XT a un niveau de puissance qui correspond en fait à l'AMD RX Vega 56 et au Nvidia GTX 1070 Ti, deux cartes plus chères que le Nvidia GTX 1660 Ti.

Si ces références sont vraies, cela pourrait vraiment mettre la pression sur Nvidia, surtout si AMD devient compétitif en matière de prix du RX 5600 XT.

De plus, selon un tweet de Videocardz, le RX 5600 XT sera livré avec 6 Go de mémoire GDDR6, avec une horloge mémoire de 12 Gbps.

RX 5600 XT: 🟡 6 Go 192 bits 12 Gbit / s🟡 nouveau GPU, PAS Navi14🟡 Peut-être: N10LE, N21, Ariel (aucune idée, juste deviner) .🟡 On lui a dit que le GPU serait également utilisé par quelque chose d'autre. Probablement pas une console car il manque hw RT. 🟡 On m'a également dit que la taille ASIC nous en dirait beaucoup.22 décembre 2019

Ceci est inférieur aux 14 Gbit / s utilisés dans les cartes AMD actuelles qui utilisent l'architecture Navi (comme le RX 5600 XT devrait le faire), ce qui a conduit Wccftech à suggérer qu'AMD pourrait utiliser des spécifications inférieures pour maintenir le prix du RX 5600 XT comme aussi bas que possible.

Comme nous l'avons vu dans une récente rumeur, l'AMD RX 5600 XT pourrait être révélé dès le CES 2020 en janvier, nous n'aurons donc pas à attendre longtemps pour savoir si ces spécifications et ces repères sont exacts.