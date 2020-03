La fuite des spécifications de l’iPhone 12 d’hier était énorme – parlons des secrets qu’elle a révélés – .

La mise à jour de l’iPhone 12 d’Apple présentera la première grande refonte de la conception de l’iPhone de la société depuis des années, ont révélé des fuites.

Les nouveaux téléphones des séries iPhone 12 et iPhone 12 Pro à venir devraient être la plus grande sortie de la société à ce jour, avec des ventes annuelles qui, selon les experts, pourraient établir un record historique.

Une nouvelle fuite provenant d’une source ayant fait ses preuves suggère que les téléphones Apple 12 et iPhone 12 Pro d’Apple seront des mises à niveau encore plus importantes que prévu, avec un nouvel appareil photo de 64 mégapixels et des mises à jour plus intéressantes.

Il nous reste encore environ 6 mois à attendre avant qu’Apple découvre enfin sa nouvelle gamme d’iPhone 12, mais les fans d’Apple impatients ne sont jamais prêts à attendre aussi longtemps. Les détails sur les téléphones phares Apple 12 et iPhone 12 Pro de nouvelle génération ont commencé à fuir l’année dernière, avant même la sortie de la série actuelle de l’iPhone 11. Les premières informations sont venues de Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, comme il le fait toujours, et il a révélé une série de premières passionnantes pour Apple au cours de quelques mois.

L’iPhone 12 présenterait la première grande refonte du design d’Apple en trois ans, depuis que la société a fait ses débuts avec l’iPhone X. Il aura toujours une encoche à l’avant et une grande matrice de caméras carrées à l’arrière, mais le verre avant et arrière présentera un nouveau châssis central avec des bords plats en métal au lieu des bords ronds que nous avons vus sur tous les modèles phares d’iPhone depuis la sortie de l’iPhone 6 et iPhone 6 Plus en 2014. Ils seront également les premiers téléphones 5G d’Apple, qui sont considérés comme un ajout crucial maintenant que les réseaux 5G commencent à se développer sur de nombreux marchés clés des smartphones. Tout cela est quelque peu ancien à ce stade, mais une grosse fuite d’iPhone 12 a émergé hier d’une source réputée, et elle regorgeait de nouveaux détails passionnants qui méritent une plongée plus profonde.

Nous avons l’habitude de voir de nouvelles informations sur les prochains iPhones d’Apple provenir de Ming-Chi Kuo, le premier initié mondial d’Apple avec des sources tout au long de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Cependant, d’autres sources rapportent des détails de temps en temps, et la grosse fuite d’iPhone de jeudi est venue de Max Weinbach des développeurs xda. Il a divulgué à plusieurs reprises des informations sur des appareils inédits qui se sont avérées exactes, et cette semaine, il a jeté son dévolu sur l’iPhone 12. Les nouvelles informations de Weinbach ont été révélées dans une vidéo YouTube publiée par EverythingApplePro, et vous pouvez la regarder encore une fois ici.

Nous avons examiné les détails clés de la fuite dans notre couverture jeudi matin. Selon Weinbach, Apple travaille sur d’énormes mises à niveau de l’appareil photo qui sont mises en évidence par un capteur de caméra arrière principal de 64 mégapixels et une fonction de mode nuit améliorée qui fonctionnera sur tous les capteurs de caméra arrière au lieu du seul capteur principal, comme c’est le cas sur les modèles actuels d’iPhone 11. Le bailleur affirme également que les téléphones iPhone 12 Pro d’Apple offriront un zoom amélioré ainsi qu’un nouveau capteur de temps de vol (ToF) en plus de trois capteurs de caméra principaux, ce que Kuo a déjà entendu. Enfin, un nouveau mode macros pour de meilleures photos rapprochées et un mode HDR provisoirement appelé «Smart XDR» sont également en préparation.

Il y avait d’autres détails couverts dans la grosse fuite de Weinbach, comme une batterie de 4400 mAh dans l’iPhone 12 Pro Max et la réitération que les nouveaux modèles d’iPhone présenteront des écrans améliorés avec un taux de rafraîchissement de 120 Hx. Mais nous voulons nous concentrer sur les mises à niveau de la caméra en ce moment car elles sont beaucoup plus importantes que certaines personnes pourraient le penser.

Pendant des années, les modèles d’iPhone d’Apple ont été les leaders incontestés en matière de caméras mobiles. Aucun téléphone Android n’était comparable à la qualité de l’appareil photo d’Apple. En fait, certains lecteurs se souviennent peut-être de la colère de certains utilisateurs d’Instagram lorsque la société a publié pour la première fois une application Android et que leurs délais ont été inondés de photos floues et floues provenant de téléphones Android. Ces dernières années, cependant, le vent a définitivement changé.

Des sociétés telles que Huawei, Google et Samsung ont fait des investissements majeurs dans la technologie des caméras mobiles et, jusqu’à l’année dernière, elles ont toutes dépassé Apple en ce qui concerne la qualité des caméras. Les iPhone 11 Pro et Pro Max ont nivelé le terrain de jeu dans une certaine mesure, mais il existe déjà plusieurs nouveaux téléphones sur le marché qui dépassent la série iPhone 11 d’Apple.

La dernière fois que cela s’est produit, les versions ultérieures d’Apple sur iPhone comportaient un appareil photo avec des améliorations relativement mineures. Depuis qu’Apple vient de donner une refonte majeure à ses appareils photo l’an dernier sur l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, certaines personnes s’attendaient à ce qu’Apple utilise à nouveau le même matériel photo mais fasse quelques améliorations en utilisant uniquement des logiciels. Si la fuite de Weinbach est exacte, il semble que ce ne sera pas du tout le cas – et c’est énorme.

Regardez les résultats de toute grande enquête sur les smartphones et vous trouverez deux choses en haut de la liste des considérations des gens lors de l’achat d’un nouveau téléphone. L’un est la durée de vie de la batterie, qui est toujours primordiale. Juste derrière cela, cependant, se trouve la qualité de la caméra. La popularité croissante des médias sociaux signifie que les gens capturent et partagent des photos plus que jamais auparavant. Si Apple devait à nouveau prendre du retard avec la qualité et les fonctionnalités de sa caméra iPhone 12, cela pourrait inciter les gens à chercher ailleurs lors de l’achat d’un nouveau téléphone. Heureusement, il semble que ce ne sera pas du tout le cas, et nous pouvons nous attendre à une mise à niveau massive de l’appareil photo sur les prochains téléphones iPhone 12 et iPhone 12 Pro qu’Apple devrait publier en septembre.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

