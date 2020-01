La fuite des spécifications montre exactement comment le Galaxy S20 Ultra 5G surclasse les autres modèles S20

Les raz de marée des fuites du Galaxy S20 continuent de rouler. C’est la haute saison pour les blogueurs de fuites comme Max Weinbach, que nous venons d’avoir sur le podcast Android Police. Pour Ishan Agarwal, qui, avec MySmartPrice en Inde, est responsable du dernier vidage des spécifications sur les modèles S20 5G, S20 + 5G et S20 Ultra 5G qui seront vendus dans de nombreuses régions d’Europe et d’Asie, cette saison vient juste d’être un peu plus élevée. .

Exclusif: les spécifications complètes de la série Samsung Galaxy S20 sont ici! Quelques détails intéressants: Exynos 990 pour les trois téléphones sur les marchés européens et asiatiques. Caméra frontale 40MP (?!) Pour S20 Ultra! Découvrez l’image!

LIEN (veuillez ajouter un lien dans les crédits): https://t.co/az6WmSkNK7 pic.twitter.com/XsDfaINkbE

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 17 janvier 2020

Les trois modèles sont répertoriés avec le chipset Exynos 990 de Samsung et ont des écrans AMOLED avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz – bien que cette spécification particulière soit censée être fortement conditionnée – et une résolution maximale de 3200 x 1440. Ils auront également une entrée IP68 et Android 10 avec One UI version 2. Si vous avez suivi le développement des smartphones de Samsung au fil des ans, vous auriez probablement pu prendre ces choses pour acquises.

Cependant, les points les plus intéressants dans une situation comme celle-ci sont les écarts de quantité entre ce qui sont en fait trois tailles du même téléphone. Pour la taille de l’écran, le S20 fonctionnera apparemment avec un panneau de 6,2 “, le S20 + attrape une unité de 6,7″ et l’Ultra est réglé pour un écran de 6,9 ​​”. Dans le département de la batterie, le S20 obtient une capacité de 4 000mAh, le S20 + obtient 4 500 mAh, et l’Ultra est sur 5 000 mAh. L’Ultra dépassera le S20 ordinaire de 57 grammes.

Le S20 Ultra 5G est également doublement privilégié par rapport au S20 5G et au S20 + 5G dans certains domaines. Alors que les deux petits téléphones auront 128 Go de stockage interne, l’Ultra obtiendra 512 Go. Les petits téléphones recevront une caméra arrière principale de 12 mégapixels tandis que l’Ultra obtient la gigantesque unité de 108 mégapixels de Samsung. Les petits téléphones recevront un autre appareil photo avec un téléobjectif 3x tandis que l’Ultra les éclipsera à 10x. La caméra selfie sera de 10MP sur les petits téléphones et de 40MP sur l’Ultra. Le seul endroit où le contraste est inversé est la résolution réelle des téléobjectifs – 64MP sur le S20 5G et S20 + 5G contre 48MP sur le S20 Ultra 5G.

En dehors de cette fuite, on soupçonne que les S20 5G et S20 + 5G seront équipés d’un maximum de 12 Go de RAM LPDDR5 tandis que l’Ultra peut obtenir un maximum de 16 Go.

Toutes choses étant égales par ailleurs – presque littéralement, même en tenant compte de certaines différences régionales comme le SoC Qualcomm Snapdragon 865 – il sera intéressant de voir combien vous paierez plus pour un Galaxy S20 Ultra 5G qu’un S20 + 5G et puis ainsi de suite, ainsi de suite pour les versions S20 5G et 4G uniquement qui devraient également sortir prochainement. Nous aurons beaucoup plus à apprendre avant le prochain événement Unpacked le 11 février.