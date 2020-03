La fuite d’Intel Core i9-10900K laisse entendre que le processeur est prêt à mener la charge contre Ryzen 3000

Le Core i9-10900K d’Intel a fait l’objet d’une autre fuite de référence à l’approche de sa sortie (précédée d’un éventuel dévoilement fin avril), et ce nouveau résultat pourrait aider à calmer les craintes que les puces de Comet Lake ne puissent se battre le visage de la gamme Ryzen d’AMD.

Le résultat de Geekbench 5 a été découvert par Tum_Apisak, qui est à l’origine de nombreux benchmarks divulgués sur Twitter.

Intel Core i9-10900KASRock Z490M Pro4Geekbench 5https: //t.co/N1sa1Qb5pK pour compareri9-9900KShttps: //t.co/dnurLWL9JR27 mars 2020

Le nouveau produit phare Core i9-10900K a réussi à enregistrer un résultat monocœur de 1 437, et en multicœur, le processeur a atteint 11 390 (en supposant que cette référence ne soit pas fabriquée d’une certaine manière, bien sûr).

Comparé au processeur qu’il réussira, le Core i9-9900K, c’est un coup de pouce assez considérable – ce succès est de 1 340 en simple cœur et 8 788 en multi-cœur (bien que pas dans un système identique, nous devons donc garder cela à l’esprit) – il peut y avoir différentes quantités et spécifications de mémoire système, par exemple).

En tout cas, en termes de multicœur avec cette comparaison particulière, nous envisageons un bond de près de 30% des performances avec le processeur de 10e génération entrant.

Alors oui, c’est impressionnant, mais nous nous attendons à ce que l’offre de Comet Lake surpasse le précédent produit phare, bien sûr. Le fait est que certains des précédents benchmarks ayant fait l’objet d’une fuite ont indiqué que nous ne pourrions pas obtenir une telle augmentation relative, donc cela semblerait apaiser ces craintes (ainsi que les craintes qu’Intel ait du mal à maîtriser la consommation d’énergie du 10900K, peut-être, comme nous l’avons également entendu sur la vigne).

À mesure que nous nous rapprochons de la sortie du processeur, il est bien sûr logique que tout résultat de référence divulgué soit plus conforme aux performances que nous pourrions attendre de la version finale du processeur (par opposition aux échantillons d’ingénierie qui sont quelque peu gênés). en raison des premières versions du silicium).

Tirer le meilleur parti de 14 nm

Étant donné que le 10900K a 25% de cœurs de plus que le 9900K (10 contre 8), sans aucun autre facteur à venir, vous vous attendez à une augmentation à peu près similaire des performances multicœurs – donc le chiffre de 30% montre qu’Intel a encore été en mesure de tirer davantage de son processus de 14 nm. Bien sûr, augmenter légèrement le boost maximum de 5 GHz à 5,1 GHz (selon le moulin à rumeurs) aiderait à cet égard, mais ne pourrait pas entièrement expliquer la puissance supplémentaire, ce qui est probablement dû aux raffinements supplémentaires d’Intel de 14 nm avec Comet Lake.

Des raffinements qui doivent être de plus en plus difficiles à faire à ce stade, étant donné la difficulté d’Intel à pousser 14 nm (et pendant si longtemps). C’est une autre raison pour laquelle les gens étaient quelque peu préoccupés par le type de performances que nous pourrions obtenir avec les processeurs de bureau de 10e génération par rapport aux offres actuelles.

Bien sûr, tout cela reste de la spéculation à ce stade, donc nous ne devrions pas nous laisser emporter par aucune de ces théories; mais au moins les dernières indications sont plus positives que certains des buzz précédents que nous avons entendus.

Intel doit produire quelque chose de spécial pour aider à lutter contre le succès de Ryzen 3000 dans le domaine des ordinateurs de bureau, qui a pris d’assaut AMD. Et bien sûr, Ryzen 4000 n’est pas trop loin non plus, avec des gains potentiels encore plus importants pour AMD, ce qui pourrait signifier qu’Intel pourrait agir sur le front des prix (il a baissé les prix des processeurs ailleurs ces derniers temps, après tout).

Contre cette possibilité est le fait qu’Intel n’est pas connu pour entrer dès le départ avec des prix compétitifs dans une nouvelle gamme de produits, mais comme toujours, nous verrons quand Comet Lake sera réellement lancé.

