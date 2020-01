La fuite du LG G9 ThinQ montre un combiné plus élégant avec quatre caméras arrière

Le prochain téléphone phare du LG G9 ThinQ arrive et il pourrait avoir quatre caméras arrière alignées sur une rangée horizontale, selon de nouveaux rendus divulgués.

Les rendus, gracieuseté de CashKaro et du bélier noté @OnLeaks, montrent un combiné plus élégant avec moins de lunette que son prédécesseur, le LG G8. Si les fuites sont vraies, le prochain produit phare de LG pourrait également passer à une encoche en forme de larme.

Le rendu implique un grand affichage entre 6,7 et 6,9 pouces et un capteur d’empreintes digitales à l’écran. Déviant des précédents produits phares de la série G de LG, les caméras arrière du G9 ne sont pas tout à fait au même niveau que l’arrière, alors attendez-vous à une légère bosse de la caméra.

Au revoir G8, bonjour G9

Une encoche en forme de larme suggère que LG abandonne les capteurs de profondeur qui ont fait l’encoche du G8 si large – et ergo, le système de contrôle gestuel / de reconnaissance des veines qui, bien que gimmicky, était une tentative d’innovation de téléphone de nouvelle génération.

Ce qui nous laisse spéculer sur le type de nouvelle astuce que LG donnera au G9 pour essayer de rivaliser avec la prochaine série Samsung Galaxy S11.

Une chose semble claire: cette fuite prétend que le nouveau téléphone sera à la fois beaucoup plus long et plus large que son prédécesseur – 169,4 x 77,6 x 8,8 mm, pour être précis – ce qui signifie qu’il ne rentrera pas dans le double écran fourni avec le LG G8X , contrant les affirmations de LG selon lesquelles il tenterait de faire fonctionner les futurs téléphones avec le deuxième écran.

Étant donné que le LG G8 a fait ses débuts au MWC 2019, nous devrions nous attendre à ce que le LG G9 ThinQ apparaisse en février au MWC 2020.

Via PhoneArena

Nous nous préparons pour le CES 2020 et toutes les dernières nouvelles technologiques